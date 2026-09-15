 నాలుగేళ్లకే డ‌యాబెటిస్.. త‌ల్లి మ‌లిచిన యోధుడు! | Alexander Zverev Gave-Credit-Mother-For-His-Diabetes Battle-After-US Open Win | Sakshi
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Alexander Zverev: నాలుగేళ్లకే డ‌యాబెటిస్.. త‌ల్లి మ‌లిచిన యోధుడు!

Sep 15 2026 4:32 AM | Updated on Sep 15 2026 4:35 AM

Alexander Zverev Gave-Credit-Mother-For-His-Diabetes Battle-After-US Open Win

Photo Credit: Twitter

యూఎస్ ఓపెన్ 2026 టైటిల్‌ను ప్ర‌పంచ నంబర్‌వ‌న్ అలెగ్జాండ‌ర్ జ్వెరెవ్ సొంతం చేసుకున్నాడు. బెన్ షెల్ట‌న్‌తో జ‌రిగిన ఉత్కంఠ పోరులో విజేత‌గా నిలిచిన జ్వెరెవ్ ఈ ఏడాది రెండో గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్‌ను త‌న ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ ఏడాది ఫ్రెంచ్ ఓపెన్‌ను కూడా జ్వెరెవ్ నెగ్గిన సంగ‌తి తెలిసిందే. 

మ్యాచ్ అనంతరం మాట్లాడిన జ్వెరెవ్.. తన టెన్నిస్ జీవితంలో, వ్యక్తిగత జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యక్తి తన తల్లేనని చెప్పాడు. తన మ్యాచ్‌ల‌ను ఆమె సాధారణంగా ప్రత్యక్షంగా చూడకపోయినా, తాను ఈ స్థాయికి చేరుకోవడంలో ఆమె పాత్ర ఎంతో కీలకమని పేర్కొన్నాడు. 

నాలుగేళ్ల కుమారుడికి డయాబెటిస్ ఉన్నట్లు వైద్యులు చెప్పిన సమయంలో ఒక తల్లి ఎంతో బలంగా నిలబడాల్సి ఉంటుందని జ్వెరెవ్ చెప్పాడు. తన తల్లి అప్పుడే “నా కొడుకు ఎక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్తాడు. టెన్నిస్ ఆటగాడు కావాలనుకుంటే టెన్నిస్ ఆటగాడే అవుతాడు. ఈ అనారోగ్యం మనల్ని నిర్వచించదు" అనే ధైర్యాన్ని తనకు ఇచ్చిందని గుర్తుచేసుకున్నాడు.

నాలుగేళ్ల వయసులో తనకు టైప్-1 డయాబెటిస్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయినప్పుడు వైద్యులు తన భవిష్యత్తులో జీవితం, క్రీడలకు అనేక పరిమితులు ఉంటాయని వివ‌రించారు. ఈ పరిస్థితిలో అత‌డి శరీరం తగినంత ఇన్సులిన్ను ఉత్పత్తి చేయదు. దీంతో రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షిస్తూ జీవితాంతం నిర్వహణ అవసరం ఉంటుంది. 

తన అనారోగ్యాన్ని జ్వెరెవ్ చాలా సంవత్సరాల పాటు వ్యక్తిగతంగానే ఉంచుకున్నాడు. 2022లో తొలిసారి బహిరంగంగా ఈ విషయం గురించి మాట్లాడాడు. ఆ తర్వాత తన పేరుతో ఉన్న ఫౌండేషన్ ద్వారా డయాబెటిస్‌తో జీవిస్తున్న చిన్నారుల్లో అవగాహన పెంచేందుకు, వారికి మద్దతు అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నాడు.

మ్యాచ్‌ల‌ సమయంలోనూ జ్వెరెవ్ తన గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పర్యవేక్షిస్తుంటాడు. అవసరమైనప్పుడు ఇన్సులిన్ పెన్ ద్వారా ఇన్సులిన్ తీసుకుంటాడు. గ్రాండ్ స్లామ్ వంటి అత్యున్నత స్థాయి మ్యాచ్లలో ఒత్తిడి నడుమ కూడా మార్పుల సమయంలో ఇన్సులిన్ తీసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. టెన్నిస్ కోర్టులో ప్రత్యర్థులతో హోరాహోరీగా తలపడుతూనే డయాబెటిస్ ను కూడా సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్న జ్వెరెవ్ ప్రయాణం ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది. యూఎస్ ఓపెన్ టైటిల్ అనంతరం తల్లికి అతడు ఇచ్చిన ఈ భావోద్వేగ నివాళి అంద‌రిని కంట‌త‌డి పెట్టించింది.

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