 చెలరేగిన రషీద్‌ ఖాన్‌.. 160 పరుగులకే బంగ్లాదేశ్‌ ఆలౌట్‌ | Afghanistans Rashid Khan claims four-fer versus Bangladesh | Sakshi
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BAN vs AFG: చెలరేగిన రషీద్‌ ఖాన్‌.. 160 పరుగులకే బంగ్లాదేశ్‌ ఆలౌట్‌

Oct 21 2026 9:21 PM | Updated on Oct 21 2026 9:21 PM

Afghanistans Rashid Khan claims four-fer versus Bangladesh

ముక్కోణపు వన్డే సిరీస్‌లో భాగంగా షార్జా వేదికగా బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతున్న మూడో మ్యాచ్‌లో అఫ్గానిస్తాన్ బౌలర్లు విజృంభించారు. టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన బంగ్లాదేశ్ జట్టు అఫ్గాన్ బౌలర్ల దాటికి 41.2 ఓవర్లలో కేవలం 160 పరుగులకే కుప్పకూలింది.

ఓ దశలో బంగ్లాదేశ్‌ వంద పరుగులు చేయడం కూడా కష్టంగా కనిపించింది. ఈ సమయంలో పర్వేజ్ హుస్సేన్ ఎమోన్ (70 పరుగులు) ఒంటరి పోరాటం చేయగా.. సైఫ్ హసన్ (41 పరుగులు) కొంతసేపు క్రీజులో నిలదొక్కుకోవడంతో బంగ్లాదేశ్ ఆ మాత్రం గౌరవప్రదమైన స్కోరైనా సాధించగలిగింది.

అఫ్గానిస్తాన్ బౌలర్లలో రషీద్ ఖాన్ నాలుగు వికెట్లు తీసి బంగ్లా పతనాన్ని శాసించగా.. అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్‌, యామిన్ అహ్మద్‌జాయ్ తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. కాగా, ఈ టోర్నీలో అఫ్గానిస్తాన్ జట్టు ఇప్పటికే జింబాబ్వేతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే.

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