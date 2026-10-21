చూపు తిప్పుకోనివ్వని భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

సాక్షి కార్టూన్: 20-10-2026
ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోయి ట్రైనింగ్ అయి వస్తా!
మలయాళంలోనే కాదు తెలుగులోనూ అప్పుడప్పుడు థ్రిల్లర్ సినిమాలు, సిరీస్లు రిలీజ్ అవుతుంటాయి.
సెయింట్ జార్జ్ పార్క్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ టెంబా బవుమా వీరోచిత సెంచరీ
థ్రిల్లర్ సినిమాలు తీయాలంటే మలయాళీ దర్శకుల తర్వాతే ఎవరైనా!
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Oct 21 2026 8:59 PM | Updated on Oct 21 2026 8:59 PM
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