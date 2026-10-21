సెయింట్ జార్జ్ పార్క్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఆల్రౌండర్ మార్కో జాన్సెన్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. తొలుత బ్యాటింగ్లో దుమ్ములేపిన జాన్సెన్.. అనంతరం బౌలింగ్లోనూ సత్తాచాటాడు. మొదటి ఇన్నింగ్స్లో సౌతాఫ్రికా జట్టు 110 పరుగులకే 6 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది.
ఈ సమయంలో ఎనిమిదో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన జాన్సెన్ కెప్టెన్ టెంబా బవుమాతో కలిసి జట్టును ఆదుకున్నాడు. కేవలం 100 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లతో 85 పరుగులు చేశాడు. సెంచరీ చేసే అవకాశాన్ని తృటిలో కోల్పోయినప్పటికీ జాన్సెన్ ఓ అరుదైన ఘనతను పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ఆస్ట్రేలియాతో స్వదేశంలో జరిగిన టెస్టుల్లో సౌతాఫ్రికా తరపున నంబర్ 8వ స్ధానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చి అత్యధిక స్కోర్ సాధించిన ప్లేయర్గా జాన్సెన్ నిలిచాడు.
ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు పీటర్ వాన్ డెర్ మెర్వె పేరిట ఉంది. 1966లో జోహన్నెస్బర్గ్లో వాన్ డెర్ మెర్వె 76 పరుగులు చేశాడు. తాజా మ్యాచ్తో 60 ఏళ్ల రికార్డును జాన్సెన్ బ్రేక్ చేశాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్లో జాన్సెన్తో పాటు టెంబా బవుమా(179) భారీ సెంచరీతో కదం తొక్కాడు. ఫలితంగా సౌతాఫ్రికా తమ తొలి ఇన్నింగ్స్ను 425-9 వద్ద డిక్లేర్ చేసింది.
99 పరుగులకే ఆసీస్ ఆలౌట్
అనంతరం ఆస్ట్రేలియా తమ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 99 పరుగులే కుప్పకూలింది. మార్కో యాన్సెన్ (5/33) ఐదు వికెట్లతో చెలరేగి ఆసీస్ పతనాన్ని శాసించగా, కగిసో రబాడా, వియాన్ ముల్డర్ చెరో రెండు వికెట్లు చొప్పున పడగొట్టారు.
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