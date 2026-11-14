 విశాఖ వేదికగా చంద్రబాబు కామెడీ షో: బీవై రామయ్య | Ysrcp Leader B Y Ramaiah Fires On Chandrababu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విశాఖ వేదికగా చంద్రబాబు కామెడీ షో: బీవై రామయ్య

Nov 14 2026 1:54 PM | Updated on Nov 14 2026 2:00 PM

Ysrcp Leader B Y Ramaiah Fires On Chandrababu

సాక్షి, కర్నూలు: పారిశ్రామిక స్థాపన పేరుతో చంద్రబాబు కామెడీ షోను నిర్వహించారని వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి బివై రామయ్య మండిపడ్డారు. విశాఖ వేదికగా చంద్రబాబు సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లతో పబ్లిసిటీ చేసుకున్నారు. చంద్రబాబు, లోకేష్ విశాఖపట్నం పరిశ్రమ సదస్సు పేరుతో అన్ని అబద్ధాలు ఆడారు’’ అంటూ రామయ్య దుయ్యబట్టారు.

‘‘సదస్సుల పేరుతో ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చాయో చెప్పడం లేదు. సీని నటుడు రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన, రాణాతో చిట్ చాట్ తప్ప పరిశ్రమలు తీసుకొని రాలేదు. ప్రజల ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడం లేదు. రైతులను పట్టించుకోవడం లేదు. లేజర్ ద్వారా ఇంటి ఇంటికి విద్యుత్ అందిస్తామని చెబుతున్న చంద్రబాబు.. రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడం లేదు.

..పారిశ్రామిక స్థూపం పేరుతో చంద్రబాబు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు. పరిశ్రమల ఒప్పందం కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రి టీజీ భరత్ కనిపించలేదు. అన్ని శాఖలను నారా లోకేష్ నడిపిస్తున్నారు. రాష్ట్ర స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభుత్వం దౌర్జన్యం, దాడులతో కొనసాగాయి. ఇష్టారాజ్యంగా పోలీసులు,  ఎలక్షన్ కమిషన్‌ను ఎలా వాడుకున్నారో ప్రజలకు తెలుసు’’ అని బీవై రామయ్య పేర్కొన్నారు.

ఇదీ చదవండి: పులివెందుల రిజర్వేషన్‌లో ట్విస్ట్‌.. ఈసీ ఇదేం లెక్క?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ నటి సాత్విక వీరవల్లి (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)
photo 3

మహేశ్ బాబు ఫ్యామిలీలో పెళ్లి సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

'డిస్కో ఇన్ఫెర్నో' ఫ్యాషన్ ప్రదర్శనలో నటి శార్వరి వాఘ్ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో అట్టహాసంగా ‘భారత్‌ సమ్మిట్‌’ ప్రారంభం (ఫోటోలు)

Video

View all
Devotee Caught Wearing Spy Camera Glasses In Srikalahasti 1
Video_icon

శ్రీకాళహస్తి గర్భాలయంలోకి స్పై కెమెరా గ్లాసెస్..
Editors Comment Pawan Kalyan Must Need To Control Janasena Activists Posts 2
Video_icon

మీ వాళ్లు జాగ్రత్త! పవన్.. జగన్, అల్లు అర్జున్, NTR ఇంటి మహిళలపై చెప్పుకోలేని బూతులు
Cyclone Approaching To AP Coastal 3
Video_icon

24 గంటల్లో వాయుగుండం.. దూసుకొస్తున్న తుఫాన్
YSRCP Mancha Naga Malleswari Sensational Comments On Pawan Kalyan 4
Video_icon

పవన్ విడాకుల వ్యవహారం గురించి మొదట ABNలో రావడం వెనుక ప్లాన్ అదే..!
AIDWA General Secretary Savitri About Pawan Kalyan 5
Video_icon

ఆడియో ఇంత వైరల్ అయినా కూడా పవన్, అనిత ఎందుకు స్పందించలేదు?
Advertisement
 