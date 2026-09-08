 తెలంగాణలో హీటెక్కిన రాజ‌కీయ వాతావ‌ర‌ణం | Telangana Political Heat Today Live Updates | Sakshi
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బీఆర్‌ఎస్, కాంగ్రెస్ పోటాపోటీ నిర‌స‌న‌లు

Sep 8 2026 3:04 PM | Updated on Sep 8 2026 3:20 PM

Telangana Political Heat Today Live Updates

తెలంగాణలో అధికార, ప్ర‌తిప‌క్ష పార్టీల పోటాపోటీ ఆందోళ‌న‌ల‌తో రాజ‌కీయ వాతావ‌ర‌ణం హీటెక్కింది. శాస‌న‌స‌భ స‌మావేశాల ప్రారంభం సంద‌ర్భంగా సోమ‌వారం చోటు చేసుకున్న ప‌రిణామాలు రాష్ట్ర‌వ్యాప్తంగా ఉద్రిక్త ప‌రిస్థితులకు దారి తీశాయి. మంగ‌ళ‌వారం ఎర్ర‌వ‌ల్లిలోని బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ వ్య‌వ‌సాయ క్షేత్రాన్ని ముట్ట‌డించేందుకు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ప్ర‌య‌త్నించ‌డంతో వివాదం మ‌రింత ముదిరింది. హ‌స్తం పార్టీ నేత‌లు, కార్య‌క‌ర్త‌ల‌ను అడ్డుకునేందుకు బీఆర్‌ఎస్ నాయ‌కులు, కార్య‌క‌ర్తలు ఎర్ర‌వ‌ల్లికి త‌ర‌లిరావ‌డంతో వాతావర‌ణం మ‌రింత హీటెక్కింది. మ‌రోవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీఆర్‌ఎస్, కాంగ్రెస్ పోటా పోటీ నిర‌స‌న‌లు కొన‌సాగుతున్నాయి. 

హైదరాబాద్- సిద్ధిపేట రహదారిలో ట్రాఫిక్ జామ్‌
బీఆర్‌ఎస్, కాంగ్రెస్ పోటాపోటీ నిర‌స‌న‌లతో హైదరాబాద్- సిద్ధిపేట రహదారిలో భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. ఎర్రవల్లి కేసీఆర్ వ్యవసాయ కేత్రం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో షామీర్‌పేట్‌ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద చెక్‌పోస్ట్‌ ఏర్పాటు చేయడంతో వాహ‌నాలు నెమ్మ‌దిగా క‌దులుతున్నాయి. ఫ‌లితంగా  భారీగా ట్రాఫిక్ జామయింది. కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోవ‌డంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 

జమ్మికుంటలో తాతా మధు దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం 
కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంటలో బీఆర్‌ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు దిష్టిబొమ్మను కాంగ్రెస్ నాయకులు దగ్ధం చేసి నిర‌స‌న వ్య‌క్తం చేశారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్‌పై తాతా మధు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఉప‌సంహ‌రించుకోవాల‌ని కాంగ్రెస్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్‌పై తాతా మధు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాల‌న్నారు. 

నకిరేకల్‌లో బీఆర్‌ఎస్ బైక్ ర్యాలీ
త‌మ పార్టీ మహిళా ఎమ్మెల్యేలతో అసెంబ్లీ వద్ద వ్యవహరించిన  తీరుకు నిరసనగా నల్లగొండ జిల్లా  నకిరేకల్‌లో బీఆర్‌ఎస్ నేత‌, మాజీ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వ‌హించారు. బీఆర్‌ఎస్ శ్రేణులు ఈ నిర‌స‌న కార్య‌క్ర‌మంలో పాల్గొన్నాయి. 

చ‌ద‌వండి: ఎర్ర‌వ‌ల్లిలో టెన్ష‌న్‌.. టెన్ష‌న్‌

ఐలయ్య నివాసం వ‌ద్ద డ‌ప్పు కొట్టిన బీఆర్‌ఎస్ కార్య‌క‌ర్తలు
కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ ఎదుట చావుడప్పు కొడతానన్న‌ ఆలేరు ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్య వ్యాఖ్యలపై బీఆర్‌ఎస్ కార్య‌క‌ర్తలు నిరసనకు దిగారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్టలోని ఆయన నివాసం వద్ద డప్పులు కొట్టి నిర‌స‌న తెలిపారు. బీర్ల ఐలయ్యకు వ్య‌తిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. 

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