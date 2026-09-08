 ‘బతుకమ్మ ఛాలెంజ్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోండి’ | Komatireddy Urges Young Filmmakers to Make The Most Of Bathukamma Young Filmmakers Challenge | Sakshi
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‘బతుకమ్మ ఛాలెంజ్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోండి’

Sep 8 2026 4:15 PM | Updated on Sep 8 2026 4:25 PM

Komatireddy Urges Young Filmmakers to Make The Most Of Bathukamma Young Filmmakers Challenge

తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక అయిన బతుకమ్మ పండుగ. దీనిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయడంతో పాటు యువతలోని సృజనాత్మక ప్రతిభను వెలికితీసేందుకు నిర్వహిస్తున్న ‘బతుకమ్మ యంగ్ ఫిలిం మేకర్స్ ఛాలెంజ్‌–2026’ను యువ ఫిలిం మేకర్స్‌ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రాష్ట్ర మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. ఎమ్మెల్సీ శంకర్‌ నాయక్‌, ఎఫ్‌డీసీ ఎండీ జి. ముకుందరెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ రాజ్‌ కొండా, సెట్విన్‌ మాజీ చైర్మన్‌ గిరిధర్‌రెడ్డితో కలిసి మంత్రి ఛాలెంజ్‌ పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరించారు.

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విజయవంతం చేయాలని..

మంత్రి మాట్లాడుతూ.. షార్ట్‌ఫిలింలు, పాటలు, వీడియోల ద్వారా యువత తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించేందుకు ఈ ఛాలెంజ్‌ చక్కటి వేదికగా నిలుస్తుందన్నారు. బతుకమ్మ విశిష్టత, తెలంగాణ సంస్కృతి, జానపద కళలు, సంప్రదాయాలతో పాటు ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను సృజనాత్మకంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ఇది దోహదపడుతుందని తెలిపారు. యువ ఫిలిం మేకర్స్‌, విద్యార్థులు, ఔత్సాహిక కళాకారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ‘బతుకమ్మ యంగ్ ఫిలిం మేకర్స్ ఛాలెంజ్‌–2026’ను విజయవంతం చేయాలని మంత్రి కోరారు.

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