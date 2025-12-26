 వైఎస్సార్‌సీపీ ర్యాలీ అడ్డగింత.. మచిలీపట్నంలో ఉద్రిక్తత | Perni Nani Fire on Machilipatnam Police Over YSRCP Rally | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైఎస్సార్‌సీపీ ర్యాలీ అడ్డగింత.. మచిలీపట్నంలో ఉద్రిక్తత

Dec 26 2025 1:19 PM | Updated on Dec 26 2025 1:59 PM

Perni Nani Fire on Machilipatnam Police Over YSRCP Rally

సాక్షి, కృష్ణా జిల్లా: పోలీసుల ఆంక్షలతో మచిలీపట్నంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. వంగవీటి మోహన రంగా వర్ధంతి పేరిట రాజకీయ పార్టీలు ర్యాలీలు నిర్వహించాయి. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్‌సీపీ ర్యాలీని మాత్రమే పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. 

మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని ఆధ్వర్యంలో వంగవీటి రంగా వర్ధంతి కోసం రామానాయుడుపేట నుంచి వైఎస్సార్‌సీపీ భారీ ర్యాలీకి ప్లాన్‌ చేసింది. అయితే.. ఈ ర్యాలీకి పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. కూటమి నేతల ర్యాలీ ఉందని.. ఆ తర్వాతే మీ ర్యాలీ నిర్వహించుకోవాలని పార్టీ శ్రేణులకు తేల్చి చెప్పారు. అయితే తాము వేరే రూట్‌లో ర్యాలీ పెట్టుకున్నా ఎందుకు అడ్డుకుంటన్నారంటూ పేర్ని నాని పోలీసులను నిలదీశారు.

వైఎస్సార్సీపీ ఆఫీస్‌ ముందు నుంచి కూటమి ర్యాలీకి అనుమతి ఇచ్చామని.. ఇరవర్గాలు తారసపడితే ఉద్రిక్తతలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని పోలీసులు పేర్ని నానికి వివరించే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే వైఎస్సార్‌సీపీ ఆఫీస్‌ ముందు బారికేడ్లు, అదనపు బలగాలు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సీఐ ఏసుబాబు వివరించారు. ఈ వివరణతో పేర్ని నాని మండిపడ్డారు. పోలీసుల తీరు.. ‘పచ్చ’పాత ధోరణిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ టెన్షన్‌.. టెన్షన్‌ వాతావరణం నెలకొంది. చివరకు పేర్ని నాని డిమాండ్‌తో దిగొచ్చిన పోలీసులు ర్యాలీకి అనుమతి ఇవ్వడంతో పరిస్థితి చక్కబడింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

క్రిస్మస్‌ వేడుకల్లో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

ఈ ఏడాది మధుర జ్ఞాపకాలను షేర్ చేసిన సమంత.. (ఫోటోలు)
photo 3

‘శంబాల’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

టీటీడీ ఘోర వైఫల్యం.. భక్తుల ఆగ్రహం (ఫొటోలు)
photo 5

‘భర్త’ను మరోసారి పెళ్లి చేసుకున్న వీనస్‌ విలియమ్స్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Perni Nani Strong Counter To Police And Kollu Ravindra 1
Video_icon

ఎవడో ప్రోగ్రాంలో దూరుతున్నాడు.. మేము 4గంటలకు పోయి దండా వెయ్యాలా?
KSR Comment On CM Revanth Reddy Vs KCR 2
Video_icon

సై అంటే సై.. ఎవరి వాదన కరెక్ట్?
Tirumala Devotees Fires On Chandrababu Govt Over TTD Arrangements 3
Video_icon

ఒక్కప్పుడే బాగుంది.. ఈ ప్రభుత్వంలో తిరుమల దర్శనం అంటే నరకమే
Actor Shivaji Reaction On Anchor Anasuya Comments 4
Video_icon

తగ్గేదేలే.. అనసూయ గారూ.. తొందరలోనే నీ ఋణం తీర్చుకుంటా
KSR Live Show Karumuri Venkat Reddy Comments Chandrababu 5
Video_icon

బాబే ఒక చిల్లర..! లోకేష్, పురందేశ్వరి చిల్లర మర్చిపోయావా!
Advertisement
 