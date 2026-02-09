 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విపరీతంగా ఆత్మహత్యలు | Spike in Life End Issues Reported Across Andhra Pradesh | Sakshi
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విపరీతంగా ఆత్మహత్యలు

Feb 9 2026 8:08 PM | Updated on Feb 9 2026 8:15 PM

Spike in Life End Issues Reported Across Andhra Pradesh

విజయవాడ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఆత్మహత్యల విపరీతమైపోయాయి. రైతుల కంటే రైతు కూలీలు ఎక్కువగా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నట్లు వెల్లడైంది. కార్యదర్శల సమీక్షలో ఏపీలోని ఆత్మహత్యల వాస్తవాలు బయటకొచ్చాయి. 

ఏపీలో ఆత్మహత్యలకు గల కారణాలు..

  • 4,456 మంది కుటుంబ సమస్యలతో ఆత్మహత్యలు
  • 2,742 మంది ఆర్థిక సమస్యలతో ఆత్మహత్యలు
  • 447 మంది ప్రేమ విఫలమై ఆత్మహత్యలు
  • నిరుద్యోగం వలన 206 మంది ఆత్మహత్యలు
  • మద్యంకి బానిసై 1544 మంది ఆత్మహత్యలు
  • చదువుల ఒత్తిడితో 191 మంది ఆత్మహత్యలు
  • పని ఒత్తిడి వలన 31 మంది మరణాలు
  • ఇతర కారణాలతో 4,500  మంది ఆత్మహత్యలు

