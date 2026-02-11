 ‘సీఎం రేవంత్‌కు మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో ఓటమి భయం పట్టుకుంది’ | KTR slams Revanth Reddy over Telangana municipal elections | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘సీఎం రేవంత్‌కు మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో ఓటమి భయం పట్టుకుంది’

Feb 11 2026 7:38 PM | Updated on Feb 11 2026 8:12 PM

KTR slams Revanth Reddy over Telangana municipal elections

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఇంతటి దౌర్జన్యకాండకు దిగారని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యానించారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల పోలింగ్‌ ముగిసిన తరుణంలో బీఆర్‌ఎస్‌ శ్రేణులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఆయన ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు.

ఆ ట్వీట్‌లో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని అరాచకాలు చేసినా వీరోచితంగా పోరాడిన గులాబీ సైనికులందరికీ పేరుపేరునా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆలంపూర్ వరకూ పురపాలక సమరంలో మీరు కనబరిచిన పోరాట స్ఫూర్తి బీఆర్ఎస్‌ కొండంత  బలాన్నిచ్చింది, పార్టీలో ఆకాశమంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపింది.  

రెండేళ్ల పాలనలో ఘోరమైన పరిపాలనా వైఫల్యాలను మూటగట్టుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ ఓటమి భయంతోనే ఈ ఎన్నికల్లో ఇంతటి దౌర్జన్యకాండకు దిగారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మొదలైన పరాభవం, పట్టణాల్లోనూ తప్పదనే ఆందోళనతోనే అడుగడుగునా రేవంత్ రెడ్డి అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారు.

అక్రమంగా లూటీచేసిన వేలకోట్ల ప్రజాధనంతో, ప్రజాతీర్పునే మార్చాలన్న ఈ కుట్రలను తెలంగాణ సమాజం చూస్తూ ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదు. పోలీసుశాఖను అడ్డం పెట్టుకుని బీఆర్ఎస్ శ్రేణులపై సాగించిన వేధింపుల పర్వానికి, దాడులకు రేవంత్ రెడ్డి భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు. ప్రజలకిచ్చిన హామీలను, మొత్తంగా  పరిపాలనను గాలికి వదిలేసి రాష్ట్రాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టిన పాపం రేవంత్ రెడ్డిని ప్రతినిత్యం వెంటాడుతూనే ఉంటది’ అని పేర్కొన్నారు.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్‌ సోనమ్‌ కపూర్‌ సీమంతం వేడుక (ఫోటోలు)
photo 2

గ్రాండ్‌గా బిగ్‌బాస్ శివజ్యోతి తమ్ముడి నిశ్చితార్థ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

బిగ్‌బాస్ ఆదిరెడ్డి చిన్న కూతురి అన్నప్రాసన వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

నిఖిల్ 'స్వయంభు' టీజర్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

మేం ప్రతిపక్షం... మాది ప్రజాపక్షం.. అసెంబ్లీ వద్ద కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Shocking Multibagger Story 1
Video_icon

Stock Market: లక్షకు 9 లక్షలు.. 7 రూపాయల షేరు 65కు జంప్.. రాత మారిపోయింది..!
High Gold & Silver Prices Today 2
Video_icon

రూట్ మార్చిన బంగారం, వెండి.. ఇవాళ ఎంత పెరిగిందంటే
Mass Shooting in Thailand 3
Video_icon

థాయ్‌లాండ్‌లో కాల్పుల కలకలం
Jada Sravan Kumar SENSATIONAL Comments On Home Minister Vangalapudi Anitha 4
Video_icon

మిమ్మల్ని పొలిమేరలు దాటే వరకు.. గల్లా మాధవి వంగలపూడి అనితకు జడ శ్రవణ్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
BJP Serious On Rahul Gandhi Comments 5
Video_icon

లోక్ సభలో రాహుల్ వ్యాఖ్యలు దుమారం
Advertisement
 