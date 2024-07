సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కేంద్ర బడ్జెట్‌పై మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసిరారు. కేంద్ర బడ్జెట్‌లో తెలంగాణ ఏం ఆశించవచ్చని ఓ జర్నలిస్ట్‌ ఈ ఉదయం నన్ను అడిగారు. గత 10 సంవత్సరాలుగా మనకు వచ్చేదే రావొచ్చని నేను బదులిచ్చాను. అదేంటంటే.. పెద్ద సున్న మాత్రమే’’ అంటూ కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

A journalist asked me this morning about my expectations for Telangana from Union Budget



Told him that we will get the same thing that we got for last 10 years



A Big Zero

— KTR (@KTRBRS) July 23, 2024