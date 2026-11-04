 జైలు నుంచే కామిరెడ్డి పోటీ | Illegal cases against YSRCP leaders | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జైలు నుంచే కామిరెడ్డి పోటీ

Nov 4 2026 11:21 AM | Updated on Nov 4 2026 11:30 AM

Illegal cases against YSRCP leaders

పెళ్లకూరులో ఎన్నికల ప్రజారం చేస్తున్న కామిరెడ్డి ప్రభావతమ్మ, రజిని

తిరుపతి: కూటమి నాయకుల దుర్మార్గాలను నిలదీస్తున్నందుకు అక్రమ కేసులు పెట్టి వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కామిరెడ్డి సత్యనారాయణరెడ్డిని నెల్లూరులోని జిల్లా కేంద్ర కారాగారంలో నిర్బంధించారు. అయినప్పటికీ ఆయన వెనక్కి తగ్గలేదు. అక్కడి నుంచే నామినేషన్‌ వేసి పెళ్లకూరు జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. దాంతో ఆయన భార్య కామిరెడ్డి ప్రభావతమ్మ, కుమార్తె కామిరెడ్డి రజిని స్థానిక నాయకులతో కలిసి గత మూడు రోజులుగా విస్త్రృతంగా ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు.

 ఒక పక్క వర్షం, మరో పక్క కామిరెడ్డి జైల్లో ఉన్నాడనే దిగులు... ఏదిఏమైనప్పటికీ అధైర్య పడకుండా గెలుపే లక్ష్యంగా ఇంటింటికీ వెళ్లి కరపత్రాలు అందించారు. వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరఫున జెడ్పీటీసీగా పోటీ చేస్తున్న సత్యనారాయణరెడ్డితో పాటు పాలచ్చూరు, కలవకూరు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోటీలో ఉన్న పాలూరు రత్నమ్మ, బండి బాలచంద్రను గెలిపించాలని ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. గడిచిన నలభైయేళ్లు రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎన్నడూలేని విధంగా కూటమి ప్రభుత్వంలో నాయకులంతా రౌడీలుగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. 

ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికల నిబంధనలను అమలు చేయాల్సిన పోలీసులు కూటమి రౌడీలకు వత్తాసుగా పలకడం అన్యాయమన్నారు. అధికారాన్ని అడ్డంపెట్టుకొని కూటమి నాయకులు చేస్తున్న దౌర్జన్యాలకు వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు భయపడొద్దని పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ ధైర్యంగా ఓటుహక్కు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఓటర్లు విజ్ఞప్తి చేశారు.  

ఇదీ చదవండి: ఒక్క ఓటుతో విజయం


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముంబై : ‘రామాయణ’ ప్రీమియర్ షో...బాలీవుడ్‌ తారలు సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

'సమ్మర్ హాలిడేస్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫోటోలు)
photo 3

తెలంగాణ : సిరిసిల్ల జిల్లాలో జానపదాల సింగిడి (ఫోటోలు)
photo 4

విజయవాడలో దంచికొట్టిన వర్షం.. రహదారులు జలమయం (ఫోటోలు)
photo 5

'మురసు' విధ్వంసం...ఒంగోలులో అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)

Video

View all
Megastar Chiranjeevi And Karthik Subbaraj Combo Movie 1
Video_icon

క్రేజీ కాంబో.. డోరతీ డైరెక్టర్ తో బాస్ సినిమా.!
Death Of Bus Conductor Pravalika Bhadradri District 2
Video_icon

కండక్టర్ ప్రవళిక మృతి.. ప్రయాణికురాలిపై హత్యా కేసుకు డిమాండ్
Democrats Score Early Wins In US Midterm Elections 3
Video_icon

ట్రంప్ కంచుకోట బద్దలు.. డెమోక్రాట్ల హవా మొదలు..
YSRCP Victory Naidupeta Municipality 4
Video_icon

టీడీపీ ఒత్తిళ్లను తట్టుకుని.. నాయుడుపేటలో YSRCP ఘన విజయం
YSRCP Bandi Deepthi Fires On AP Police And Madhavi Reddy 5
Video_icon

బాగా ప్లాన్ చేశావ్ మాధవి రెడ్డి.. బండి దీప్తి ఫైర్
Advertisement
 