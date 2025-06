‘మిస్టర్‌ రేవంత్‌.. మీ తెలివి తక్కువ నిర్ణయాలను మేం రద్దు చేస్తాం’

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ మరోసారి ధ్వజమెత్తారు. ప్రధానంగా అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్‌ల పేర్లు మార్చడంపై ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు కేటీఆర్‌. ఢిల్లీ బాస్‌లకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ నేతలు విధేయతను చూపించాలనుకుంటే.. మీ పేర్లను రాజీవ్‌ లేదా జవహర్‌గా మార్చుకోండి అంటూ చురకలంటిచారు.

ఈ మేరకు తన సోషల్‌ మీడియా అకౌంట్‌ ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు. ‘ అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్‌ల పేరు మార్చడం హాస్యాస్పదం.. సిగ్గుచేటు. మేం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీ తెలివి తక్కువ నిర్ణయాలను రద్ద చేస్తాం. 2028లో బీఆర్‌ఎస్‌ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీ నిర్ణయాలకు చరమగీతం పాడతాం’ అని కేటీఆర్‌ హెచ్చరించారు.

Mr. Revant Reddy,



If you want to show your subservience to Delhi bosses, why don’t you change your own name to Rajiv or Jawahar ?



Renaming Annapurna canteens is absolutely ridiculous and shameful



We shall undo all of these senseless actions in 2028 when BRS is back at the… https://t.co/ufWwUWyXu2

— KTR (@KTRBRS) June 28, 2025