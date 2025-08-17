 తెలుగు హీరోయిన్ వరలక్ష్మీ వ్రతం (ఫోటోలు) | Actress Pujita Ponnada Performed Varalakshmi Vratham Pooja Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
తెలుగు హీరోయిన్ వరలక్ష్మీ వ్రతం (ఫోటోలు)

Aug 17 2025 10:29 AM | Updated on Aug 17 2025 11:18 AM

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos1
1/16

తెలుగులో పలు సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా చేసిన పూజిత పొన్నాడ.. తన ఇంట్లో వరలక్ష‍్మీ వ్రతం చేసింది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos2
2/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos3
3/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos4
4/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos5
5/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos6
6/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos7
7/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos8
8/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos9
9/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos10
10/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos11
11/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos12
12/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos13
13/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos14
14/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos15
15/16

Actress Pujita Ponnada performed Varalakshmi vratham Pooja Photos16
16/16

Pujita actress Performed varalakshmi vratham Pooja Photos
