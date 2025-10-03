 ఈ రాశి వారు శుభవార్త వింటారు.. ఆకస్మిక ధనలాభం | Today Telugu Horoscope On October 3rd, 2025: Know Astrological Predictions Of Your Zodiac Signs In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారు శుభవార్త వింటారు.. ఆకస్మిక ధనలాభం

Oct 3 2025 6:49 AM | Updated on Oct 3 2025 10:05 AM

Today horoscope telugu 03-10-2025

మేషం: మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. ఆకస్మిక ధన, వస్తులాభాలు. వివాదాలు పరిష్కారం. నూతన ఉద్యోగలాభం. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తీరతాయి.

వృషభం: ఆర్థిక ఇబ్బందులు. రుణయత్నాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. ఇంటాబయటా సమస్యలు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు సామాన్యం. ఉద్యోగాలలో మార్పులు.

మిథునం: మిత్రులతో స్వల్ప వివాదాలు. ఆరోగ్యసమస్యలు. ప్రయాణాలు వాయిదా. శ్రమ తప్పకపోవచ్చు. విద్యార్థులకు నిరుత్సాహం. వ్యాపారాలలో గందరగోళం. ఉద్యోగాలలో పనిభారం.

కర్కాటకం: పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆత్మీయుల నుంచి కీలక సమాచారం. వాహనాలు, భూములు కొంటారు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకున్న మార్పులు.

సింహం: నూతన ఉద్యోగాలు దక్కుతాయి. ఆప్తుల నుంచి ముఖ్య సమాచారం. విందువినోదాలు. పనులలో విజయం. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో హోదాలు.

కన్య: కొన్ని పనులు వాయిదా వేస్తారు. నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు మరింత శ్రమపడాలి. ప్రయాణాలలో మార్పులు. స్వల్ప అనారోగ్యం. దూరపు బంధువుల కలయిక. వ్యాపారాలు ముందుకు సాగవు. ఉద్యోగాలలో కొత్త ఆశలు.

తుల: వ్యయప్రయాసలు. బంధువులు, మిత్రులతో మాటపట్టింపులు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. ఆరోగ్యభంగం. కొన్ని వ్యవహారాలు వాయిదా వేస్తారు. వ్యాపారాలు నిరాశాజనకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు.

వృశ్చికం: పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఆప్తులు, శ్రేయోభిలాషుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం. నూతన విద్యావకాశాలు. వ్యాపారాలలో లాభాలు. ఉద్యోగాలలో  అనుకోని పదోన్నతులు.

ధనుస్సు: దూరప్రయాణాలు. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. అనారోగ్య సూచనలు. బంధువుల కలయిక.  విచిత్ర సంఘటనలు. నిరుద్యోగులకు నిరుత్సాహం. వ్యాపారాలు సామాన్యం. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు.

మకరం: ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు. వాహనయోగం. చర్చలు సఫలం. భూములు, ఇళ్ల కొనుగోలు. విద్యావకాశాలు. వ్యాపారాలలో లాభాలు. ఉద్యోగాలలో ప్రగతి.

కుంభం: మిత్రులు, బంధువులతో స్వల్ప వివాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. ఆధ్యాత్మిక చింతన. విద్యార్థులకు శ్రమాధిక్యం. వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహం.

మీనం: చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. పనులు సకాలంలో పూర్తి. సంఘంలో గౌరవం. ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం. సోదరులతో సఖ్యత. వ్యాపారవృద్ధి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల పరిస్థితులు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Bvlgari Serpenti Infinito : ఎగ్జిబిషన్‌లో మెరిసిన ఇషా అంబానీ, స్పెషల్‌ సర్‌ప్రేజ్‌!(ఫొటోలు)
photo 2

కాబోయే భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

తల్లి సురేఖావాణితో కలిసి సుప్రీత దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

హిట్ కాంబో రిపీట్... శ్రీవిష్ణు కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్‌ సమంత బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Default image
Video_icon

దత్తాత్రేయ 'అలయ్ బలయ్'.. సినీ రాజకీయ ప్రముఖుల సందడి (ఫొటోలు)
Hero Akshay Kumar Shared Shocking Incident About His Daughter 2
Video_icon

నా కుమార్తె న్యూడ్ ఫోటోలు పంపాలని బెదిరించారు
MBBS First Year Student Geetha Commits Suicide 3
Video_icon

నెల్లూరులో మెడికో విద్యార్థిని సూసైడ్
Ponnavolu Sudhakar Reddy Fire On Chandrababu 4
Video_icon

చంద్రబాబుపై పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి ఫైర్

Bomb Threats To CM Chandrababu And YS Jagan Residences 5
Video_icon

చంద్రబాబు, జగన్ ఇళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు!
Advertisement
 