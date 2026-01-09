గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు,పుష్య మాసం, తిథి: బ.షష్ఠి ఉ.10.31 వరకు, తదుపరి సప్తమి,నక్షత్రం: ఉత్తర సా.5.16 వరకు, తదుపరి హస్త, వర్జ్యం: రా.2.08 నుండి 3.49 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.8.49నుండి 9.34 వరకు తదుపరి ప.12.30 నుండి 1.14 వరకు, అమృత ఘడియలు: ఉ.9.47 నుండి 11.22 వరకు.
సూర్యోదయం : 6.37
సూర్యాస్తమయం : 5.37
రాహుకాలం : ఉ.10.30 నుండి 12.00 వరకు
యమగండం : ప.3.00 నుండి 4.30 వరకు
మేషం... శ్రమ ఫలిస్తుంది. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం. శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పురోగతి. ఉద్యోగయోగం. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సజావుగా సాగుతాయి.
వృషభం... ఆర్థిక వ్యవహారాలలో అసంతృప్తి. ఆరోగ్యభంగం. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు. కొన్ని పనులు నిదానంగా కొనసాగుతాయి. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా ఉంటాయి.
మిథునం.... ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరాశ కలిగిస్తుంది. ధనవ్యయం. కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు. దైవదర్శనాలు. ఆరోగ్యసమస్యలు. వ్యాపారాలు సాదాసీదాగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో గందరగోళం పరిస్థితి నెలకొంటుంది.
కర్కాటకం.... కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవర్తమానాలు అందుతాయి. కొన్ని బాకీలు వసూలవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ముందడుగు వేస్తారు. అనుకున్న పనుల్లో మరింత పురోగతి. వస్తు, వస్త్రలాభాలు. దైవచింతన.
సింహం.... ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. మిత్రులతో కలహాలు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తారు. . వృత్తి,వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు. శ్రమకు ఫలితం అంతగా కనిపించదు. ఒప్పందాలలో ఆటంకాలు..
కన్య.... కొత్త పనులు చేపడతారు. మిత్రుల నుంచి అనుకూల సమాచారం. ఆకస్మిక ధనలాభం. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఆస్తి వివాదాలు తీరతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు తొలగుతాయి.
తుల.... వ్యయప్రయాసలు. ధనవ్యయం. కుటుంబసభ్యులతో స్వల్ప వివాదాలు. ఆలోచనలు కలసిరావు. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలలో కొంత గందరగోళం. ఉద్యోగాలలో మార్పులు సంభవం.
వృశ్చికం.. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. పూర్వపు మిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఆహ్వానాలు రాగలవు. వ్యాపారాలు అభివృద్ధి. ఉద్యోగాలలో మరింత ప్రోత్సాహం.
ధనుస్సు... ఆర్థిక ప్రగతి. నూతన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో హోదాలు పెరుగుతాయి. వాహనయోగం.
మకరం.... సోదరులతో వివాదాలు. ధనవ్యయం. అనుకోని ప్రయాణాలు. ఆస్తి వివాదాలు. వృత్తి, వ్యాపారాలు నత్తనడనక సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
కుంభం.... శ్రమాధిక్యం. పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. కుటుంబసభ్యులతో మాటపట్టింపులు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు.
మీనం.. పరిచయాలు మరింత పెరుగుతాయి. ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగలాభం. కొన్ని వివాదాలు సర్దుకుంటాయి. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాలలో ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది.