 తల్లి సురేఖావాణితో కలిసి సుప్రీత దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Actress Surekha Vani Daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos | Sakshi
తల్లి సురేఖావాణితో కలిసి సుప్రీత దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Oct 3 2025 4:37 PM | Updated on Oct 3 2025 4:53 PM

Actress Surekha Vani Daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos1
1/10

టాలీవుడ్ నటి సురేఖావాణి దసరాను కూతురితో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఆ ఫొటోల్ని కూతురు సుప్రీత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Actress Surekha Vani Daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos2
2/10

Actress Surekha Vani Daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos3
3/10

Actress Surekha Vani Daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos4
4/10

Actress Surekha Vani Daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos5
5/10

Actress Surekha Vani Daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos6
6/10

Actress Surekha Vani Daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos7
7/10

Actress Surekha Vani Daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos8
8/10

Actress Surekha Vani Daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos9
9/10

Actress Surekha Vani Daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos10
10/10

# Tag
Actress Surekha Vani daughter Supritha Dussehra Celebrations Photos
