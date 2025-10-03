 కాబోయే భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Singer Rahul Sipligunj celebrates Dussehra with his Fiancee PHotos | Sakshi
కాబోయే భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Oct 3 2025 5:30 PM | Updated on Oct 3 2025 5:39 PM

Singer Rahul Sipligunj celebrates Dussehra with his Fiancee PHotos1
1/7

కొన్నిరోజుల క్రితం హరిణ్య రెడ్డి అనే అమ్మాయితో టాలీవుడ్ సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఆమెతో కలిసి దసరా పండగని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేశాడు.

Singer Rahul Sipligunj celebrates Dussehra with his Fiancee PHotos2
2/7

Singer Rahul Sipligunj celebrates Dussehra with his Fiancee PHotos3
3/7

Singer Rahul Sipligunj celebrates Dussehra with his Fiancee PHotos4
4/7

Singer Rahul Sipligunj celebrates Dussehra with his Fiancee PHotos5
5/7

Singer Rahul Sipligunj celebrates Dussehra with his Fiancee PHotos6
6/7

Singer Rahul Sipligunj celebrates Dussehra with his Fiancee PHotos7
7/7

# Tag
Singer Rahul Sipligunj celebrates Dussehra fiancee Photos
