 అమెరికాలో హైదరాబాద్‌ యువకుడిపై కత్తితో దాడి | Hyderabad Native Stabbed In Us | Sakshi
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అమెరికాలో హైదరాబాద్‌ యువకుడిపై కత్తితో దాడి

Jul 16 2026 6:49 PM | Updated on Jul 16 2026 6:55 PM

Hyderabad Native Stabbed In Us

అమెరికాలోని ఓ షాపింగ్ మాల్‌లో హైదరాబాద్‌ యువకుడిపై  కత్తితో దాడితో చేశారు. హైదరాబాద్‌ టౌలిచౌకికి చెందిన సయ్యద్‌ సోహైల్‌పై ఓ దుండగుడు 15 సార్లు కత్తితో దాడి చేశాడు. దాడి ఘటన జులై 13న జరగ్గా.. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. తీవ్రంగా గాయపడిన సయ్యద్‌ సోహైల్‌..  వెస్ట్ వ్యాలీ సిటీలోని ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.

ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నట్లు అతని కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందింది. 37 ఏళ్ల సయ్యద్‌ సోహైల్‌.. గత రెండున్నరేళ్లుగా ఆ షాపింగ్ మాల్‌లో చిన్న వ్యాపార దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకోకముందే, మాల్‌లోని కొందరు వ్యక్తులు దాడి చేసిన వ్యక్తిని నిలువరించి.. అతని చేతిలోని కత్తిని లాక్కున్నారు. నిందితుడిని పీటర్ మైఖేల్ లార్సెన్‌గా గుర్తించారు.

ఈ ఘటనపై తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని  కుటుంబ సభ్యులు భారత ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించారు. కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్‌కు విన్నవిస్తూ.. ఈ సమస్యను అమెరికా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి.. తాము అమెరికా వెళ్లేందుకు అవసరమైన వీసాలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ఈ దాడి గురించి తెలిసి..  సోహైల్‌ భార్య అమ్రీన్ ఫిర్దౌస్ స్పృహతప్పి పడిపోయారు. ఈ దంపతులకు ఐదేళ్లు, మూడేళ్ల వయసున్న ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.

 

 

 

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