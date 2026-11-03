 విహారయాత్ర.. విషాదసంద్రం | Three Missinig In sea | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విహారయాత్ర.. విషాదసంద్రం

Nov 3 2026 7:53 AM | Updated on Nov 3 2026 7:53 AM

Three Missinig In sea

బెంగళూరు: ఉత్తర కన్నడ జిల్లా గోకర్ణ వద్ద అరేబియా సముద్ర తీరంలో ఆడుకుంటూ సముద్రంలో మునిగిపోయిన టెక్కీలలో మరొకరు మరణించారు. వీకెండ్‌ కావడంతో బెంగళూరు నుంచి ఓ కంపెనీకి చెందిన టెక్కీలు విహారయాత్రకు వెళ్లారు. ఈ సమయంలో ఆదివారం ఉదయం బీచ్‌లో ఆడుకుంటూ ఉండగా ఎత్తైన అలలు రావడంతో ముగ్గురు కొట్టుకుపోయారు. జార్ఖండ్‌కు చెందిన శోభా దాస్, బెంగళూరువాసి మొహమ్మద్‌ అక్రంలు నీట మునిగి చనిపోయారు. గల్లంతైన టెక్కీ విశ్వ (24) మృతదేహం సోమవారం గాలింపులో దొరికింది. మృతదేహాలకు కార్వార ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో పోస్టుమార్టం నిర్వహించి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు. వీరి వయస్సు 25 ఏళ్లలోపే ఉంటుంది. కుటుంబీకుల రోదనలతో ఆస్పత్రి మార్మోగింది.  

ప్రమాద హెచ్చరికలు  
ఈ ప్రమాదం తరువాత పోలీసులు మేలుకున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన చోట సముద్రంలోకి దిగవద్దని మైక్‌లలో హెచ్చరిక చేస్తున్నారు. భారీ అలలతో పాటు వాతా­వరణ పరిస్థితిలో మార్పుల కారణంగా అపా­యం ఉందని అనౌన్స్‌ చేస్తున్నారు. ఇది ముందే చేసి ఉంటే ముగ్గురి ప్రాణాలు దక్కేవనే విమర్శలున్నాయి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా ‘సీన్‌’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

ఒంగోలు తీరం వద్ద 'మురసు' తుపాను అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)
photo 3

క్యూట్‌ స్మైల్‌తో కట్టిపడేస్తున్న మీనాక్షి చౌదరి (ఫోటోలు)
photo 4

మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘అ' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

'సీన్' కోసం నజ్రియా బిజీ బిజీగా (ఫొటోలు)

Video

View all
'Murasu' Cyclone Effect On Coastal AP and Rayalaseema Region 1
Video_icon

కోస్తా తీరంలో అలజడి 5 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
AP Municipal Election Results 2
Video_icon

నేడే ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు
SV Satish Reddy Reveals Shocking Facts On Btech Ravi 3
Video_icon

లెవ్ లో వీడియో సతీష్ రెడ్డి షాకింగ్ నిజాలు.. బీటెక్ రవికి జగన్ అంటే ఎంత భయమంటే
Koya Praveen Posted in Visakhapatnam TDP Ticket in Rajahmundry 4
Video_icon

కోయ ప్రవీణ్ కు విశాఖలో పోస్టింగ్.. రాజమండ్రిలో టీడీపీ టిక్కెట్
Big Shock to Chandrababu TDP Families Join YSRCP 5
Video_icon

ఉరవకొండలో బాబుకు బిగ్ షాక్ YSRCP లో చేరిన TDP కుటుంబాలు
Advertisement
 