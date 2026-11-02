 రాప్తాడు బాలికకు వైఎస్ జగన్ పరామర్శ | YS Jagan Mohan Reddy to visits Raptadu Visits Gopika | Sakshi
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రాప్తాడు బాలికకు వైఎస్ జగన్ పరామర్శ

Nov 2 2026 2:28 PM | Updated on Nov 2 2026 3:24 PM

YS Jagan Mohan Reddy to visits Raptadu Visits Gopika

సాక్షి, అమరావతి: అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులోని జిల్లా పరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాలలో ఉన్మాది దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన బాలికను వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి పరామర్శించారు. బెంగళూరులోని మణిపాల్‌ ఆస్పత్రిలో ఛికిత్స  పొందుతున్న బాలికను వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శించారు.

ఈ క్రమంలోనే డాక్టర్లతో మాట్లాడిన వైఎస్‌ జగన్‌.. బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆమెకు అందిస్తున్న వైద్య సేవల వివరాలను వైఎస్‌ జగన్‌ తెలుసుకున్నారు. అనంతరం బాలిక కుటుంబ సభ్యులను కూడా పరామర్శించి, వారికి ఆయన ధైర్యం చెప్పారు. 

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