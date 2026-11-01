ర్యాలీ ఏర్పాట్లలో ప్రియాంక.. వ్యాపారులకు రాహుల్ కీలక పిలుపు!

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఇండియా కూటమి నిర్వహించనున్న భారీ ర్యాలీకి ఏర్పాట్లు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. నేడు (ఆదివారం) రాంలీలా మైదానంలో జరగనున్న ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా జరగే ర్యాలీ ఏర్పాట్లను కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా పరిశీలించారు. సభా ప్రాంగణంలో ఏర్పాట్లు, ఇతర సౌకర్యాలను సమీక్షించారు. ఈ కార్యక్రమానికి దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది హాజరవుతారని కాంగ్రెస్ నేతలు అంచనా వేస్తున్నారు.
మరోవైపు పండుగల సమయంలో ర్యాలీ నిర్వహించడం వల్ల ఢిల్లీలోని వ్యాపారాలకు నష్టం కలుగుతుందంటూ వస్తున్న ప్రచారంపై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. అక్టోబర్ 31న ఎక్స్ వేదికగా ప్రజలకు సందేశం ఇచ్చారు. దీపావళి, ఛఠ్, భాయ్ దూజ్ పండుగల సందర్భంగా ఢిల్లీకి వచ్చే ర్యాలీ పాల్గొనేవారు స్థానిక వ్యాపారుల వద్ద వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలని కోరారు. నిరసనల్లో పాల్గొంటూనే చిన్న దుకాణాల్లో పండుగ షాపింగ్ చేయాలని, దీనివల్ల వ్యాపారులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ర్యాలీతో వ్యాపారాలకు నష్టం జరగదని, బీజేపీ రాజకీయ భయంతోనే వదంతులు వ్యాప్తి చేస్తోందని ఆరోపించారు.
అయితే, పండుగల సీజన్లో ర్యాలీ నిర్వహిస్తే వ్యాపారుల రాకపోకలు, అమ్మకాలపై ప్రభావం పడుతుందని చాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ (సీటీఐ), ఫెడరేషన్ ఆఫ్ సదర్ బజార్ ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో ర్యాలీ తేదీని మార్చాలని సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీలకు విజ్ఞప్తి చేశాయి. మరోవైపు, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్, ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)కు వ్యతిరేకంగా ఈ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్ తెలిపింది.
కాంగ్రెస్తో పాటు పలు ప్రతిపక్ష కూటమి భాగస్వామ్య పార్టీలు ఈ నిరసనలో పాల్గొననున్నాయి. దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతినిధి బృందాలతో పాటు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులు, సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నట్లు సమాచారం. రాజధానిలో రాజకీయంగా భారీ బలప్రదర్శనకు ఇండియా కూటమి సిద్ధమైంది.
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