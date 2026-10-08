 మోదీకి రాష్ట్రపతి శుభాకాంక్షలు | President Droupadi Murmu greetings to Prime Minister Narendra Modi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మోదీకి రాష్ట్రపతి శుభాకాంక్షలు

Oct 8 2026 5:00 AM | Updated on Oct 8 2026 5:00 AM

President Droupadi Murmu greetings to Prime Minister Narendra Modi

న్యూఢిల్లీ: ప్రజా జీవితంలో 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కీలకమైన మైలురాయి ప్రజల సంక్షేమం పట్ల మోదీకి ఉన్న అచంచలమైన నిబద్ధతను, భారత్‌ పురోగతిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే దృఢ సంకల్పాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం ‘ఎక్స్‌’లో పోస్టుచేశారు. ఇటీవలి కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా మనం చూసిన పరివర్తన ప్రజల జీవితాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ఉద్ఘాటించారు.

 ‘‘గృహవసతి, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఆర్థిక సేవలు, ఇంధనం, ప్రాథమిక సౌకర్యాల లభ్యతను విస్తరించడం నుంచి కనెక్టివిటీ, డిజిటల్‌ మౌలిక సదుపాయాలు, అవకాశాలను బలోపేతం చేయడం వరకు.. అనేక పరివర్తనాత్మక కార్యక్రమాలు దేశం నలుమూలలా లక్షలాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేశాయి. ప్రధాని మోదీ కృషితో ఎన్నో విజయాలు సాధ్యమయ్యాయి. 

ఆత్మవిశ్వాసంతో, నూతన ఆశయాలతో ముందుకు సాగుతున్న భారత్‌ వైపు ప్రపంచం నూతన గౌరవం, విశ్వాసంతో చూస్తోంది. 2047 నాటికి వికసిత్‌ భారత్‌ లక్ష్యాన్ని సాకారం చేసుకునే దిశగా దేశం పయనిస్తున్న తరుణంలో మోదీ మార్గదర్శకత్వం, సంకల్పం నుండి భారత ప్రజలు ప్రయోజనం పొందుతూనే ఉండాలి. ప్రజాసేవలో అంకితభావంతో ముందడుగు వేస్తున్న మోదీకి రాబోయే కాలంలో మంచి ఆరోగ్యం, ఆనందం, నిరంతర శక్తి లభించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను’’ అని రాష్ట్రపతి వెల్లడించారు.   
మోదీకి ఎల్‌కే అద్వానీ ఆశీస్సులు   
ప్రధాని మోదీ బుధవారం మాజీ ఉప ప్రధాని, బీజేపీ సీనియర్‌ నేత ఎల్‌కే అద్వానీతో ఆయన నివాసంలో భేటీ అయ్యారు. ప్రభుత్వ అధినేతగా 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా అద్వానీ నుంచి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు. అనంతరం ‘ఎక్స్‌’లో పోస్టుచేశారు. ‘‘అద్వానీని కలిసి ఆశీస్సులు తీసుకున్నాను. దశాబ్దాల తరబడి వారు అందించిన సేవలు, చేసిన కృషి చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే ముద్రను వేశాయి. భారతదేశ పురోగతిని బలోపేతం చేయడంలో అద్వానీ కీలక పాత్ర పోషించారు’’ అని మోదీ కొనియాడారు.   

ప్రముఖులకు మోదీ కృతజ్ఞతలు  
అభివృద్ధి చెందిన భారత్‌ నిర్మాణానికి అదే కర్తవ్య స్ఫూర్తితో, అంకితభావంతో పని చేస్తూనే ఉంటానని ప్రధాని మోదీ వివరించారు. వికసిత్‌ భారత్‌ అనే సామూహిక దార్శనికతను సాకారం చేయడానికి మరింత శక్తితో పనిచేయడానికి తాను కట్టుబడి ఉన్నట్లు తెలిపారు. ప్రజల ఆప్యాయత, విశ్వాసం, ఆశీస్సులతో ప్రతి దశలోనూ రూపుదిద్దుకున్న ఈ 25 ఏళ్ల సేవా ప్రయాణం ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందని ఉద్ఘాటించారు. పాలనలో 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా తనకు అభినందనలు తెలియజేసిన ప్రముఖులకు మోదీ బుధవారం ‘ఎక్స్‌’లో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. దేశ ప్రజల విశ్వాసం, భాగస్వామ్యంతో తన సేవా యాత్ర అడుగడుగునా బలోపేతమైందని పేర్కొన్నారు. ప్రముఖులతోపాటు ప్రజల అభినందనలు తనకు ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జపాన్ వెకేషన్‌లో మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)
photo 2

హనుమాన్ అంశ్‌ మూవీ ప్రెస్ ‍మీట్... (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

'రంగస్థలం' నటి పూజిత బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Agarkar Exits, Laxman Enters! Bhuvneshwar Kumar Returns to Team India After 4 Years 1
Video_icon

భువీ రీఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదేనా?
Lingamaneni Ramesh’s Son’s Case Updates 2
Video_icon

లింగమనేని రమేష్ కుమారుడి కేసు.. రెండు నెలలైనా దర్యాప్తు ఎక్కడ..?
Kasu Mahesh Reddy Strong Warning to MLA Yarapathineni Srinivasa Rao 3
Video_icon

నువ్వు ఏమ్మెల్యేవా..బజారోడు వా.. నేను బూతులు మాట్లాడితే తట్టుకోలేవ్: మహేష్ రెడ్డి
High tension at Jantar Mantar Police Stopped Rahul Gandhi and Priyanka Vadra 4
Video_icon

జంతర్ మంతర్ వద్ద హై టెన్షన్ రాహుల్, ప్రియాంకను అడ్డుకున్న పోలీసులు
Five-story Building Collapsed in Delhi's Seemapuri Several Injured 5
Video_icon

కుప్పకూలిన ఐదంతస్థుల భవనం..
Advertisement
 