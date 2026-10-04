 స్కూటర్‌లో దాక్కున్న 8 అడుగుల పాము.. భయం భయం | Parked scooter in Uttarakhand turns into hiding spot for 8 foot snake | Sakshi
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స్కూటర్‌లో దాక్కున్న 8 అడుగుల పాము.. భయం భయం

Oct 4 2026 7:49 PM | Updated on Oct 4 2026 7:49 PM

Parked scooter in Uttarakhand turns into hiding spot for 8 foot snake

ఉత్తరాఖండ్‌లోని హల్ద్వానీలో పార్క్ చేసిన స్కూటర్‌లో 8 అడుగుల పొడవైన పాము కనిపించడంతో స్థానికుల్లో కలకలం రేగింది. స్కూటర్‌లో పాము ఉన్నట్లు గుర్తించిన స్థానికులు వెంటనే చుట్టుపక్కల వారికి సమాచారం అందించారు. దీంతో అక్కడ పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు గుమిగూడారు.

స్కూటర్‌లో పెద్ద పాము దాక్కుని ఉండటంతో దాన్ని స్వయంగా బయటకు తీసేందుకు ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. అనంతరం పాములు పట్టే వ్యక్తితో పాటు అటవీశాఖ సిబ్బందిని అక్కడికి పిలిపించారు.  

రక్షణ సిబ్బంది జాగ్రత్తగా స్కూటర్‌లో పాము ఉన్న ప్రాంతాన్ని గుర్తించి బయటకు తీసేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. దాదాపు 30 నిమిషాల ప్రయత్నం తర్వాత పామును సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. అనంతరం దాన్ని అడవిలోకి తీసుకెళ్లి వదిలేశారు. ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లోకి రావడంతో వైరల్‌గా మారింది.

వర్షాకాలంలో బయట తడి పరిస్థితులు ఉండటంతో పాములు పొడిగా, వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాలను ఆశ్రయించే అవకాశం ఉంటుందని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది. పార్క్ చేసిన వాహనాలు కూడా వాటికి తాత్కాలిక ఆశ్రయాలుగా మారవచ్చు. అందువల్ల వాహనాలను ఉపయోగించే ముందు లోపల లేదా చుట్టుపక్కల జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం అవసరం. 

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