 મહારાષ્ટ્રલો మున్సిపల్‌ పోరు.. పోలింగ్‌ ప్రారంభం
మహారాష్ట్రలో మున్సిపల్‌ పోరు.. పోలింగ్‌ ప్రారంభం

Jan 15 2026 7:59 AM | Updated on Jan 15 2026 7:59 AM

Maharashtra Municipal Elections Updates

Maharashtra Elections Updates..

ఓటు వేసిన మోహన్‌ భగవత్‌, అక్షయ్‌ కుమార్‌

  • మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన ప్రముఖులు.
  • నాగపూర్‌లో ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ చీఫ్‌ మోహన్‌ భగవత్‌ తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. 
  • బాలీవుడ్‌ నటుడు అక్షయ్‌ కుమార్‌ ముంబైలో ఓటు వేశారు. 
  • ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల్లో ప్రతీ ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం కావాలని కోరారు. 
  • తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలన్నారు. 

 

 

మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు ప్రారంభం.. 

  • దశాబ్ద కాలం తర్వాత మహారాష్ట్రలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు.
  • బృహన్‌ ముంబై సహా 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు పోలింగ్ ప్రారంభం.
  • ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రధాన పార్టీలు.
  • రేపు(శుక్రవారం) ఎన్నికలు ఫలితాలు.

పోటీలో 1700 మంది అభ్యర్థులు.. 

  • మహారాష్ట్ర రాజధాని నగరం ముంబైలో 227 వార్డుల్లో ఓటింగ్ జరుగుతుంది.
  • సుమారు 1,700 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు.
  • బీఎంసీ ఎన్నికల్లో 1,03,44,315 మంది ఓటర్లు తమ ఓటుహక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.
  • వీరిలో 55 లక్షలకు పైగా పురుషులు, 48 లక్షలకు పైగా మహిళలు, ఇతర ఓటర్లు 1,099 మంది ఉన్నారు.

 

