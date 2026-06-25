 పెళ్లి పత్రికలపై పుట్టిన తేదీ.. ప్రభుత్వం కొత్త ప్లాన్‌ | Maharashtra Govt Plan To Mention Date Of Birth On Wedding Cards | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెళ్లి పత్రికలపై పుట్టిన తేదీ.. ప్రభుత్వం కొత్త ప్లాన్‌

Jun 25 2026 7:14 AM | Updated on Jun 25 2026 7:14 AM

Maharashtra Govt Plan To Mention Date Of Birth On Wedding Cards

ముంబై: బాల్యవివాహాల నియంత్రణకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక వినూత్న నిబంధనను పరిశీలిస్తోంది. ఇకపై పెళ్లి పత్రికలపై వధూవరుల పుట్టిన తేదీలను తప్పనిసరిగా ముద్రించేలా సరికొత్త నిబంధన తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అదితి తట్కరే బుధవారం అసెంబ్లీలో వెల్లడించారు. 

అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా బీజేపీ సభ్యుడు అతుల్‌ భత్ఖాల్కర్‌ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈ వివరాలను సభకు తెలిపారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో రాష్ట్రంలో బాల్యవివాహాల రేటును 10 శాతం కంటే కిందకు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని మంత్రి తెలిపారు. పెళ్లి పత్రికలపై వధూవరుల పుట్టిన తేదీలను ముద్రించే విధానం ఇప్పటికే రాజస్థాన్‌లో అమల్లో ఉందని, దీనిపై అధ్యయనం చేసేందుకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశామని చెప్పారు. గ్రామీణాభివృద్ధి, న్యాయ శాఖలతో సంప్రదింపులు జరిపి, ఈ విధానాన్ని మహారాష్ట్రలోనూ అమలు చేయడానికి ఉన్న సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలిస్తామన్నారు.  

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పులివెందులలో రెండో రోజు వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 2

ముద్దుల కూతురితో బిగ్‌బాస్ శివజ్యోతి (ఫొటోలు)
photo 3

సమంతతో రాహుల్ రవీంద్రన్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

రోజా పువ్వుతో మ్యాడ్ బ్యూటీ పోజులు.. ఫోటోలు
photo 5

గట్టు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రారంభోత్సవంలో వైఎస్ జగన్

Video

View all
YSRCP Perni Nani Shocking Allegations On Gade Sai Krishna Lockup Death 1
Video_icon

సీఐ నాగరాజు వెనుక సీపీ రాజశేఖర్..! సాయికృష్ణ శవాన్ని ఇద్దరూ కలిసే మాయం..!
Big Question Debate On Shocking Twists In CI Nagaraju Remand Report 2
Video_icon

నిజాన్ని దాచలేరు.. తప్పు ఒప్పుకున్న CI నాగరాజు
AP High Court Key Decision On Gangamma Case 3
Video_icon

దళిత మహిళ గంగమ్మ లాకప్ డెత్ కేసులో హై కోర్టు కీలక నిర్ణయం
Avanigadda People Protest Against Nara Lokesh 4
Video_icon

లోకేష్‌ను అడ్డుకున్న గ్రామస్తులు.. ఎందుకంటే ?
Huge Public Crowd In YS Jagan Pulivendula Tour Updates 5
Video_icon

Pulivendula : ఇసుక వేస్తే రాలనంత జనం
Advertisement
 