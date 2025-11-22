సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్
చెన్నై: తిరుపూర్ సమీపం కున్నత్తూర్లోని దొరవలూర్ రోడ్డుకు చెందిన ఆనందకుమార్(35) పాఠశాల ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చిన తన పిల్లలకు వంట చేయడానికి అదే ప్రాంతంలోని ఒక కిరాణా దుకాణం నుండి ప్రముఖ బ్రాండ్ నుంచి నూడుల్స్ ప్యాకెట్ను కొనుగోలు చేశాడు. నూడుల్స్ వండడానికి ప్యాకెట్ను తెరిచినప్పుడు, నూడుల్స్లో చనిపోయిన బల్లి తల ఇరుక్కుపోయి ఉండడం చూసి అతను దిగ్భ్రాంతి చెందాడు.
ఆ తర్వాత నూడుల్స్కు అంటుకున్న బల్లి చనిపోయిన తలను వీడియో తీసి తన స్నేహితులకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. అది ఇప్పుడు వైరల్ అయి సంచలనం సృష్టించింది. ప్రముఖ బ్రాండ్ కంపెనీలు ఆహార ఉత్పత్తులను అమ్ముతున్నాయని కొందరు సామాజిక కార్యకర్తలు అంటున్నారు. మానవ శ్రమకు బదులుగా ఆధునిక యంత్రాలను ఉపయోగించి తయారు చేసే ఆహార ఉత్పత్తులలో ఇటువంటి సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఇంకా ప్రసిద్ధ కంపెనీల ప్యాకెట్లు ప్లాస్టిక్తో తయారు చేయబడినందున, ఆహార ఉత్పత్తులను తిన్న తర్వాత ప్రజలు వివిధ శారీరక సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్లాస్టిక్ కవర్లను విసిరేయడంతో పర్యావరణ కాలుష్యం ఏర్పడుతుంది. వ్యర్థాల నిర్వహణలో స్థానిక అధికారులకు భారీ సమస్య ఏర్పడుతుంది. ఆహార ఉత్పత్తులను ఇలా ప్యాకేజ్ చేసి విక్రయించే సంస్థలతో కలిగే ప్రమాదాలను ఆహార భద్రతా శాఖ నియంత్రించాలని వారు అన్నారు.