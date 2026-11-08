మోదీకి సీఎం విజయ్‌ రాసిన లేఖపై డీకే శివకుమార్‌ ఆగ్రహం

కావేరి నదిపై మేకెదాటు జలాశయం నిర్మించేందుకు ఎవరి అనుమతీ అవసరం లేదని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు ఇతర కావేరి పరివాహక రాష్ట్రాల అంగీకారం తప్పనిసరి చేయాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ లేఖ రాసిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మేకెదాటు ఆనకట్ట నిర్మాణానికి తమిళనాడుతో పాటు ఇతర కావేరి పరివాహక రాష్ట్రాల సమ్మతి లేకుండా కర్ణాటకకు ఎలాంటి అనుమతులు మంజూరు చేయవద్దని విజయ్ తన లేఖలో ప్రధానిని కోరారు. దీనిపై ఆదివారం స్పందించిన శివకుమార్.. భూమి చట్టాల గురించి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రికి తెలిసి ఉంటుందని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మేకెదాటు ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఎవరి అనుమతీ అవసరం లేదన్నారు.
''సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే కర్ణాటకకు తన భూభాగంలో ఆనకట్ట నిర్మించుకునే అర్హత ఉందని స్పష్టం చేసింది. అయితే తమిళనాడుకు 177 టీఎంసీల నీటిని అందించాలనే షరతు విధించింది. అదే నిబంధన'' అని ఆయన పేర్కొన్నారు. మేకెదాటు జలాశయం వల్ల కర్ణాటక కంటే తమిళనాడుకే ఎక్కువ ప్రయోజనం కలుగుతుందని శివకుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు. ''ఇది నీటి సమతుల్యతను కాపాడే జలాశయం. దీనివల్ల తమిళనాడుకే ఎక్కువ మేలు జరుగుతుంది'' అని వివరించారు.
పర్యావరణ నిబంధనలను పాటించేందుకు పరిహార అటవీకరణ (నరికిన అడవుల స్థానంలో మరోచోట చెట్ల పెంపకం) కోసం 5,400 హెక్టార్ల అటవీ భూమిని గుర్తించినట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోందని, అది పూర్తయిన తర్వాత అనుమతుల కోసం జలవనరుల సంఘాన్ని సంప్రదిస్తామని వెల్లడించారు.
జలాశయంలో నిల్వ చేసే నీటిని దుర్వినియోగం చేయబోమని విజయ్కు శివకుమార్ హామీ ఇచ్చారు. ''తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మీరు ఒక బృందాన్ని పంపించండి. మేం ఈ నీటిని దుర్వినియోగం చేయం. ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉంటాం'' అని చెప్పారు. కర్ణాటక, తమిళనాడు మధ్య నీటి విషయంలో ఘర్షణలకు తావులేదని ఆయన అన్నారు. ''పోరాటాలు చేసుకునే రోజులు ముగిశాయి. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. మనం చట్టాన్ని గౌరవించాలి. కలిసి పనిచేయాలి. నీటిని పంచుకోవాలి'' అని పిలుపునిచ్చారు.
కావేరి నది కర్ణాటక, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కేరళ రాష్ట్రాల్లో తాగునీరు, వ్యవసాయం, పశుపోషణ, పరిశ్రమలకు కీలకమైన వనరు అని శివకుమార్ గుర్తుచేశారు. కావేరి పరివాహక ప్రాంతాన్ని దేశానికి లభించిన వరంగా అభివర్ణించారు. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తూ రైతుల సంక్షేమం కోసం కలిసి పనిచేయాలని విజయ్ను కోరారు.
మేకెదాటు ప్రాజెక్టుపై కర్ణాటక, తమిళనాడు ప్రభుత్వాల మధ్య నెలకొన్న విభేదాల నేపథ్యంలో.. ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, జలవనరుల సంఘం తదుపరి నిర్ణయాలు కీలకంగా మారనున్నాయి.