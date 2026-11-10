న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో ఏడాది క్రితం జరిగిన భీకర కారు పేలుడు ఘటన మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. 2025 నవంబర్ 10న సాయంత్రం జరిగిన ఈ దాడిలో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో 29 మంది గాయపడ్డారు. దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం సృష్టించిన ఈ ఘటనపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) విచారణ కొనసాగిస్తోంది. ఏడాది తర్వాత ఈ కేసులో వెలుగులోకి వచ్చిన వివరాలు పలు కీలక ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నాయి.
కారులో భారీ పేలుడు.. 11 మంది మృతి
2025 నవంబర్ 10న సాయంత్రం సుమారు 6.50 గంటల సమయంలో ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ గేట్ నంబర్ 1 సమీపంలో హ్యుందాయ్ ఐ20 కారులో భారీ పేలుడు సంభవించింది. రద్దీగా ఉన్న రహదారిపై ఒక్కసారిగా పేలుడు జరగడంతో పరిసర ప్రాంతాల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో 11 మంది మరణించగా, 29 మంది గాయపడ్డారు. పేలుడు జరిగిన కారును ఉమర్ ఉన్ నబీ నడిపినట్లు ఎన్ఐఏ గుర్తించింది.
ఎర్రకోట కాదు.. అసలు లక్ష్యం లాల్ మందిరా?
ఈ కేసు దర్యాప్తులో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం అసలు లక్ష్యానికి సంబంధించినది. ఎన్ఐఏ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. దాడికి పాల్పడిన నబీ తొలుత జైన దేవాలయమైన లాల్ మందిర్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే అక్కడ ట్రాఫిక్ రద్దీ, పోలీసుల ఉనికి కారణంగా చివరి నిమిషంలో ప్రణాళిక మార్చుకున్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొంది. అనంతరం ఎర్రకోట సమీపానికి చేరుకున్న కొద్దిసేపటికే పేలుడు సంభవించింది.
మాస్టర్మైండ్గా ఉమర్ ఉన్ నబీ
ఎన్ఐఏ ఛార్జ్షీట్లో ఉమర్ ఉన్ నబీని ఈ దాడి వెనుక ప్రధాన సూత్రధారిగా పేర్కొంది. పిండా, రాహుల్ భట్ అనే పేర్లతో కూడా అతడు వ్యవహరించినట్లు తెలిపింది. అల్ఖైదా అనుబంధ సంస్థగా దర్యాప్తు సంస్థ అభివర్ణించిన అన్సార్ ఘజ్వత్ ఉల్ హింద్ ఉగ్రవాద మాడ్యూల్కు అతడు కార్యాచరణ బాధ్యతలు నిర్వహించినట్లు ఆరోపించింది. నియామకాలు, సమావేశాలు, శిక్షణ ఏర్పాట్ల ద్వారా నెట్వర్క్ను విస్తరించినట్లు విచారణలో వెల్లడైందని పేర్కొంది.
రెండేళ్లలో 12 సార్లు ఎర్రకోట సందర్శన
పేలుడుకు ముందు రెండేళ్ల వ్యవధిలో నబీ 12 సార్లు ఎర్రకోటను సందర్శించినట్లు ఎన్ఐఏ గుర్తించింది. ఈ పర్యటనలు దాడి ప్రణాళికలో భాగంగా చేసిన పరిశీలన కావచ్చని అనుమానిస్తోంది. పేలుడు సమయంలో నబీ కూడా మరణించాడు. అతడి కార్యకలాపాలు, ఇతర నిందితులతో సంబంధాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
అల్ ఫలాహ్ యూనివర్సిటీతో సంబంధాలు
జమ్మూకశ్మీర్లోని పుల్వామాకు చెందిన నబీ.. ఫరీదాబాద్లోని అల్ ఫలాహ్ యూనివర్సిటీలో జనరల్ మెడిసిన్ విభాగంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశాడు. దర్యాప్తులో యూనివర్సిటీకి చెందిన వైద్య సిబ్బందితో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉగ్రవాద మాడ్యూల్కు సంబంధాలున్నట్లు గుర్తించారు. మరో ఇద్దరు వైద్యులు డాక్టర్ ముజమ్మిల్ గనాయ్, డాక్టర్ షహీన్ సయీద్లను ఎన్ఐఏ అరెస్టు చేసింది. ఈ కేసులో మొత్తం 13 మందిని నిందితులుగా పేర్కొంటూ ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసింది. ఏడాది గడిచినా దాడి వెనుక ఉన్న పూర్తి నెట్వర్క్, దాని కార్యకలాపాలు, ఇతర కీలక అంశాలు పూర్తిగా వెల్లడి కాలేదు.
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