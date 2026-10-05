సోషల్‌ మీడియానా.. మజాకా.. పోలీసులు ఏం చేశారంటే?

న్యూఢిల్లీ: జంతర్మంతర్లో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. విధులు నిర్వహిస్తున్న పలువురు ఢిల్లీ పోలీసు సిబ్బంది నేమ్ట్యాగ్లు ధరించకుండా కనిపించారు. జులై 20న జరిగిన ఘర్షణల తర్వాత కొందరు పోలీసుల గుర్తింపును సామాజిక మాధ్యమాల్లో బయటపెట్టి లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఘటనల నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.
పోలీసుల కుటుంబ సభ్యులను కూడా ఆన్లైన్ వివాదాల్లోకి లాగే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నాయి. గతంలో జంతర్మంతర్ నిరసనల్లో విధులు నిర్వహించిన కొందరు పోలీసుల వివరాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారంలోకి వచ్చాయని అధికారులు తెలిపారు. పోలీసుల కుటుంబ సభ్యులను సైతం స్నేహితులు, సామాజిక వర్గాలు, సహోద్యోగుల ద్వారా ప్రస్తావించడంతో పాటు సామాజిక మాధ్యమాల్లో మీమ్స్ ద్వారా లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు కొందరు అధికారులు సమీక్ష సమావేశాల్లో ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
ఈసారి క్షేత్రస్థాయిలో విధులు నిర్వహించిన పలువురు జూనియర్ సిబ్బందికి నేమ్ట్యాగ్లు లేకుండానే పనిచేసేందుకు అనుమతించినట్లు సమాచారం. అయితే ప్రజలు సులభంగా గుర్తుపట్టే సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారులు మాత్రం తమ నేమ్ట్యాగ్లు కొనసాగించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పెద్ద నిరసనల్లో కొంతమంది సిబ్బంది ప్రత్యేక గుర్తింపు లేదా నిఘా విభాగాలకు చెందినవారని, వారి విధుల స్వభావం కారణంగా సాధారణంగా సాధారణ దుస్తుల్లో పనిచేస్తారని పోలీసులు వివరించారు.
అయితే నేమ్ట్యాగ్లు లేకపోవడంపై నిరసనకారులు, రాజకీయ నాయకుల నుంచి విమర్శలు వచ్చాయి. పోలీసుల జవాబుదారీతనం దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని వారు ఆరోపించారు. జంతర్మంతర్లో నిరసన సందర్భంగా అదుపులోకి తీసుకున్న సీపీఐ రాజ్యసభ సభ్యుడు పి.సంతోష్ కుమార్ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు లేఖ రాశారు.
పోలీసుల చర్యలపై విచారణ జరపాలని కోరుతూ.. సుప్రీంకోర్టు డీకే బసు కేసులో ఇచ్చిన ఆదేశాలు, ఢిల్లీ పోలీసు స్టాండింగ్ ఆర్డర్ నంబర్ 51 ప్రకారం పోలీసులకు స్పష్టంగా కనిపించే గుర్తింపు, నేమ్ప్లేట్లు ఉండాలని పేర్కొన్నారు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ జరుగుతున్న తాజా నిరసనల నేపథ్యంలో ఈ అంశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఆదివారం జరిగిన ఆందోళనల్లో సుమారు 110 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు, 15 మంది పోలీసు సిబ్బంది గాయపడినట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.