రాజ్యాంగం జాతీయవాద మార్గదర్శి: రాష్ట్రపతి ముర్ము

న్యూఢిల్లీ: నేడు(బుధవారం) 75వ రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఢిల్లీలోని పాత పార్లమెంట్ భవనం సెంట్రల్ హాల్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె భారత రాజ్యాంగాన్ని తొమ్మిది భారతీయ భాషలలో (మలయాళం, మరాఠీ, నేపాలీ, పంజాబీ, బోడో, కాశ్మీరీ, తెలుగు, ఒడియా, అస్సామీ) రూపొందించిన డిజిటల్ వెర్షన్ను, ఒక స్మారక బుక్లెట్ను విడుదల చేశారు. రాజ్యాంగం దేశ ఆత్మగౌరవాన్ని నిర్ధారించిందని, వలసవాద మనస్తత్వాన్ని విడిచిపెట్టి, జాతీయవాద ఆలోచనలను స్వీకరించడానికి రాజ్యాంగం మార్గదర్శక పత్రమని రాష్ట్రపతి ముర్ము పేర్కొన్నారు.
రాజ్యాంగ నిర్మాతలు దేశ పౌరుల వ్యక్తిగత, ప్రజాస్వామ్య హక్కులను ఎల్లప్పుడూ పరిరక్షించాలని కోరుకున్నారని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ముసాయిదా కమిటీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ భీమ్రావ్ అంబేద్కర్కు నివాళులర్పించారు. దేశ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను మహిళలు, యువత, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, రైతులు, మధ్యతరగతి ప్రజలు.. అందరూ బలోపేతం చేస్తున్నారని రాష్ట్రపతి ప్రశంసించారు. దేశం సాధించిన అతిపెద్ద విజయాలలో 25 కోట్ల మందిని పేదరికం నుండి బయటకు తీసుకురావడం ఒకటని రాష్ట్రపతి ముర్ము అన్నారు.
లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగ సభ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్, రాజ్యాంగ సభ సభ్యులందరికీ గౌరవపూర్వక నివాళులు అర్పించారు. వారి అవిశ్రాంత కృషి ఫలితంగానే దేశంలోని ప్రతి పౌరునికి న్యాయం, సమానత్వం, సోదరభావం, గౌరవాన్ని అందించే అద్భుతమైన రాజ్యాంగం ఏర్పడిందని అన్నారు. గత ఏడు దశాబ్దాలుగా రాజ్యాంగ మార్గదర్శకత్వంలోనే అభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించేందుకు విధానాలు, చట్టాలను రూపొందించామని బిర్లా వివరించారు. సుపరిపాలన, సామాజిక-ఆర్థిక అభివృద్ధి ప్రయాణం రాజ్యాంగం ద్వారానే సాధ్యమైందని తెలిపారు. ఉప రాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ మన రాజ్యాంగపు ఆత్మ.. భారత్ ఒక్కటేనని నిరూపించిందని, అది ఎప్పటికీ ఒక్కటిగానే ఉంటుందన్నారు. రాజ్యాంగం సామాజిక న్యాయం, బలహీన వర్గాల ఆర్థిక సాధికారతపై నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుందని పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగ నిర్మాతల స్ఫూర్తితో వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం వైపు అందరూ అడుగులు వేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
VIDEO | Delhi: President Droupadi Murmu releases digital version of the Constitution of India in 9 languages during Constitution Day celebrations at Samvidhan Sadan.
(Source: Third Party)#Constitution
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/rR9DIfmkX6
— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2025