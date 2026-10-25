లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్లో 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్, సమాజ్వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ) మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు చర్చలు కొనసాగుతున్న వేళ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. లక్నోలోని ఉత్తరప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (యూపీసీసీ) ప్రధాన కార్యాలయం వెలుపల ఆదివారం కనిపించిన పోస్టర్లు ఈ చర్చకు మరింత ప్రాధాన్యం తెచ్చాయి. “200 సీట్లు మా హక్కు” అనే నినాదంతో ఉన్న ఈ పోస్టర్లు, రాష్ట్రంలో ఎక్కువ స్థానాల్లో పోటీ చేయాలన్న కాంగ్రెస్ ఆకాంక్షను బహిరంగంగా చాటాయి.
లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా చిత్రాలతో ఈ పోస్టర్లను ఏర్పాటు చేశారు. వాటిపై “మాకు రాహుల్ గాంధీపై నమ్మకం ఉంది” అనే నినాదం కూడా కనిపించింది. కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే 175 నుంచి 200 అసెంబ్లీ స్థానాలతో కూడిన జాబితాను సమర్పించినట్లు పార్టీ నేతలు శనివారం తెలిపారు. అయితే, తుది నిర్ణయం పార్టీ అగ్ర నాయకత్వమే తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.
ఉత్తరప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి రాజేంద్ర పాల్ గౌతమ్ మాట్లాడుతూ.. “ప్రస్తుతం మేము 175 నుంచి 200 స్థానాల జాబితాను ఇచ్చాం. త్వరలో అగ్ర నాయకత్వం సమావేశమై స్నేహపూర్వక పరిష్కారానికి, గౌరవప్రదమైన ఒప్పందానికి వస్తుంది. అగ్ర నాయకత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా పార్టీ కార్యకర్తలు, ఉత్తరప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ బృందం మొత్తం దాన్ని అంగీకరిస్తుంది” అని తెలిపారు.
పోస్టర్లపై ఎస్పీ నేత స్పందన
సమాజ్వాదీ పార్టీ నేత ధర్మేంద్ర సింగ్ ఈ పోస్టర్లపై స్పందిస్తూ.. కూటమిలో సీట్ల కేటాయింపును పోస్టర్లు నిర్ణయించలేవని అన్నారు. ఏ స్థానంలో ఎవరు పోటీ చేయాలనే అంశాన్ని అగ్ర నాయకత్వం, సంబంధిత కమిటీలు నిర్ణయిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. “కూటమిలో సీట్ల పంపకాన్ని పోస్టర్లు నిర్ణయించవు. 200 స్థానాలైనా, కేవలం రెండు స్థానాలైనా అది అగ్ర నాయకత్వం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం. ఏ స్థానంలో ఎవరు పోటీ చేయాలి, ప్రచారం ఎలా నిర్వహించాలనే విషయాలను ఒక కమిటీ నిర్ణయిస్తుంది. ఇది కేవలం సీట్ల సంఖ్యకు సంబంధించిన విషయం కాదు. ఎవరు గెలిచే సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నారన్నదే ముఖ్యం. ప్రతి పార్టీ గెలిచే నిజమైన అవకాశమున్న స్థానాల్లోనే పోటీ చేయాలి” అని ఆయన అన్నారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లో 403 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ 6 స్థానాలు గెలుచుకోగా, అఖిలేశ్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని ఎస్పీ 37 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. ఈ ఫలితాల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఇండియా కూటమిలో ఎస్పీ ప్రధాన భాగస్వామిగా కొనసాగుతోంది.
కాంగ్రెస్ సీట్ల పంపకాల చర్చలను నవంబర్ మధ్య నాటికి ముగించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో రెండు పార్టీల మధ్య గౌరవప్రదమైన ఒప్పందం కుదురుతుందా, ఎన్ని స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పోటీ చేస్తుందన్నది కీలకంగా మారింది. 2027 ఎన్నికల్లో అధికార బీజేపీని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రతిపక్ష కూటమి ఐక్యతను కొనసాగించగలదా అన్నది కూడా పరిశీలించాల్సిన అంశం.