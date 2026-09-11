 సివిక్ యాక్టివిస్ట్ సంతోష్ పండిట్ అరెస్ట్ వెనుక అసలు కథ ఇదే! | Civic Activist and Influencer Santosh Pandit Arrested | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సివిక్ యాక్టివిస్ట్ సంతోష్ పండిట్ అరెస్ట్ వెనుక అసలు కథ ఇదే!

Sep 11 2026 7:49 PM | Updated on Sep 11 2026 7:52 PM

Civic Activist and Influencer Santosh Pandit Arrested

పుణె: సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, ప్రముఖ సివిక్ యాక్టివిస్ట్ సంతోష్ పండిట్ అరెస్ట్ ఉదంతం మహారాష్ట్రలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. మహరాష్ట్ర మంత్రి చంద్రకాంత్ పాటిల్, మహిళా కార్పొరేటర్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో పుణె పోలీసులు ఆయన్ని అరెస్ట్ చేశారు. 

సెప్టెంబర్ 3 తెల్లవారు జామున సుమారు ఒంటి గంట ప్రాంతంలో పుణె పోలీసులు కొత్రుడ్‌లోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు.

పోలీసు కస్టడీ ముగిసిన తర్వాత సంతోష్ పండిట్‌ను కోర్టులో హాజరుపరచగా, విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం ఆయనకు 14 రోజులు జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించింది. పుణె నగరంలో రోడ్ల దుస్థితి, ప్రమాదకర గుంతలు, వీఐపీ ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై వినూత్న రీతిలో నిరసనలు తెలుపుతూ సంతోష్ పండిట్‌కు సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫాలోయింగ్ ఏర్పడింది.  

రాజకీయ నాయకులను, అధికారులను ప్రశ్నిస్తూ ఆయన చేసిన వీడియోలు వైరల్ అయిన వేళ, పోలీసులు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆయనను అరెస్ట్ చేయడం పట్ల సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు, చర్చలు వెల్లువెత్తాయి. ప్రజా సమస్యలను ఎత్తిచూపుతున్న ఆయన గొంతును అణచివేసేందుకే ఈ అరెస్ట్ జరిగిందంటూ ఆయన మద్దతుదారులు ఆరోపిస్తుండగా.. చట్ట వ్యతిరేక, దూషణపూరిత వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్లే చర్యలు తీసుకున్నట్లు పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ది ప్యారడైజ్‌’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకున్న వెరైటీ గణనాథులు (ఫొటోలు)
photo 3

'ఇరుముడి' సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ నటి కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 5

పుట్టినరోజున తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి శ్రియ శరణ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Khairatabad Bada Ganesh Maharaj Aagman 1
Video_icon

ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్ ఆగమన్ దద్దరిల్లిన హైదరాబాద్
Vaibhav Sooryavanshi OUT, Sanju Samson IN 2
Video_icon

సంజు దెబ్బకు వైభవ్ అవుట్, టీ 20 ప్లేయింగ్ 11 భారీ మార్పులు
Vaibhav Sooryavanshi’s Strong Reply to Tilak Varma Goes Viral 3
Video_icon

వైభవ్ మాస్ రివెంజ్ తిలక్ కు దిమ్మతిరిగే షాక్
Perni Nani Funny Satires On Kittu 4
Video_icon

నీకూ అర్చనకు ఎన్ని గొడవలు.. కిట్టు మాట్లాడుతుంటే పేర్ని నాని సెటైర్లే సెటైర్లు
Botsa Satyanarayana Son And Daughter Reacts On Majji Srinu Party Change 5
Video_icon

ఆయన వెళ్లిపోవడం వల్ల ఏం నష్టం లేదు.. బొత్స కొడుకు,కూతురు కౌంటర్
Advertisement
 