 సీబీఎస్‌ఈ పోర్టల్‌పై హ్యాకర్ల అటాక్.. తిప్పికొట్టిన టెక్ టీమ్! | CBSE Blocks Massive DoS Attack Amid 56K Re-evaluation Rush | Sakshi
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సీబీఎస్‌ఈ పోర్టల్‌పై హ్యాకర్ల అటాక్.. తిప్పికొట్టిన టెక్ టీమ్!

Jun 4 2026 9:55 AM | Updated on Jun 4 2026 10:03 AM

CBSE Blocks Massive DoS Attack Amid 56K Re-evaluation Rush

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర మాధ్యమిక విద్యా బోర్డు (సీబీఎస్‌ఈ) డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలపై ఒకేసారి భారీ సైబర్ దాడి జరిగింది. విద్యార్థుల రీ-వాల్యుయేషన్, వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను అడ్డుకునే లక్ష్యంతో మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఏకంగా 3.8 మిలియన్ల (38 లక్షల) ప్యాకెట్లతో ‘డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్’ (DoS) దాడికి దుండగులు ఒడిగట్టారు. అయితే బోర్డు సాంకేతిక బృందాలు అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి ఈ సైబర్ దాడిని విజయవంతంగా తిప్పికొట్టాయి. ఈ అంతరాయాన్ని అధిగమిస్తూ రాత్రి 9:30 గంటల సమయానికి పోర్టల్ ద్వారా 56,000 కంటే ఎక్కువ దరఖాస్తులు నమోదైనట్లు బోర్డు వెల్లడించింది.

తిప్పికొట్టిన సాంకేతిక బృందాలు
రీ-వాల్యుయేషన్ పోర్టల్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే ఈ భారీ సైబర్ దాడి జరిగింది. అయినప్పటికీ, టెక్నికల్ టీమ్స్ తక్షణమే స్పందించి సర్వీసులు నిలిచిపోకుండా చర్యలు తీసుకున్నాయి. స్కాన్ చేసిన సమాధాన పత్రాల్లో పేజీలు మిస్ అవ్వడం, బ్లర్ కావడం లేదా తప్పు ప్రశ్నపత్రం సెట్‌కు అనుగుణంగా మూల్యాంకనం జరగడం వంటి సమస్యలపై విద్యార్థులు ఫిర్యాదు చేయడానికి ఈ పోర్టల్‌ను ఉపయోగించుకుంటున్నారు. విద్యార్థులకు మరింత వేగవంతమైన, సురక్షితమైన సేవలను అందించేందుకు వ్యవస్థను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు బోర్డు తెలిపింది.

నాలుగు ప్రభుత్వ బ్యాంకుల మద్దతు
భారీ సంఖ్యలో వస్తున్న దరఖాస్తుల ఫీజు చెల్లింపుల కోసం సీబీఎస్‌ఈ నాలుగు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను అనుసంధానించింది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, కెనరా బ్యాంక్, ఇండియన్ బ్యాంకులు ఈ సేవలను అందిస్తున్నాయి. వీటిలో ఎస్‌బీఐ గేట్‌వే ద్వారా అత్యధికంగా 40,000 కి పైగా లావాదేవీలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ద్వారా 7,500, ఇండియన్ బ్యాంక్ ద్వారా 5,000, కెనరా బ్యాంక్ ద్వారా 4,000 కు పైగా లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి. యూపీఐ, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా విద్యార్థులు సులువుగా చెల్లింపులు జరుపుతున్నారు.

కొనసాగుతున్న  పరిశీలన
ఇటీవలి కాలంలో సీబీఎస్‌ఈ డిజిటల్ వ్యవస్థలపై ప్రజా పరిశీలన, విమర్శలు పెరిగాయి. ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్ టెండర్లలో రోబోటిక్ స్కానర్ నిబంధనను ఎందుకు తొలగించారని కాంగ్రెస్ నేత దిగ్విజయ్ సింగ్, కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ను ప్రశ్నించారు. అలాగే రీ-వాల్యుయేషన్ పేమెంట్లలో సమస్యలపై ఆతిషి చేసిన వ్యాఖ్యలను బోర్డు ఖండించింది. ఏదేమైనప్పటికీ, పరీక్షలకు సంబంధించిన డిజిటల్ వ్యవస్థలను మరింత బలోపేతం చేస్తున్నామని, విద్యార్థుల సేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చూస్తామని సీబీఎస్‌ఈ తెలిపింది.

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