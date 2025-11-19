 ట్రాఫిక్‌ కానిస్టేబుల్‌గా ఎమ్మెల్యే.. రెండు గంటలు డ్యూటీ | BJP MLA Suresh Kumar As Traffic Police In Bangalore | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ట్రాఫిక్‌ కానిస్టేబుల్‌గా ఎమ్మెల్యే.. రెండు గంటలు డ్యూటీ

Nov 19 2025 7:21 AM | Updated on Nov 19 2025 8:57 AM

BJP MLA Suresh Kumar As Traffic Police In Bangalore

బెంగళూరు: బీజేపీ సీనియర్‌ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి సురేష్‌ కుమార్‌ మంగళవారం ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ అవతార మెత్తారు. నగరంలోని భాష్యం సర్కిల్‌ దగ్గర రెండు గంటలపాటు ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌గా విధులు నిర్వహించారు. బెంగళూరు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ప్రారంభించిన ‘ట్రాఫిక్‌ కాప్‌ ఫర్‌ ఎ డే’అనే వినూత్న ప్రయోగంలో భాగంగా ఆయన ట్రాఫిక్‌ కానిస్టేబుల్‌ పాత్ర పోషించారు.

ట్రాఫిక్‌ పోలీసు జాకెట్‌ ధరించిన ఆయన, ఇతర పోలీసు సిబ్బందితో కలిసి పనిచేశారు. ఉదయం 9గంటల నుంచి 11గంటల వరకు ట్రాఫిక్‌ నిర్వహించడంతోపాటు వారితో సంభాషించారు. సిగ్నల్‌ కంట్రోల్‌ పోస్ట్‌ను నిర్వహించిన ఆయన.. ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినవారిని ప్రశ్నించారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియోను సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్‌ చేశారు. ‘ఒక రోజు ట్రాఫిక్‌ కానిస్టేబుల్‌గా పనిచేయడం నాకు మంచి అనుభవం. ఈ పనిని నేను ఆస్వాదించాను. బెంగళూరు ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల ఈ చొరవ స్వాగతించదగినది.’ అని ఆయన ఫేస్‌బుక్‌లో పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, ఇక నుంచి ప్రతి సోమవాకం ఒక గంట పాటు ట్రాఫిక్‌ నిర్వహణలో పోలీసులకు సహాయం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.

‘ఈ రోజు నాకు ఒక పండుగలా ఉంది. ప్రజలు ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు పాటిస్తున్నారా? వాటికి ఎలా స్పందిస్తున్నారు? వంటి విషయాలను వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకున్నాను. ఇది జీవితంలో మంచి అనుభవం’ ఓ వీడియోలో పేర్కొన్నారు. ట్రాఫిక్‌ నిర్వహణలో పోలీసులకు సహకరించాలనుకునే పౌరులకు ‘బీటీపీ ఏఎస్‌టీఆర్‌ఏఎమ్‌’ యాప్‌ ద్వారా రిజిస్టర్‌ చేసుకునే అవకాశాన్ని బెంగళూరు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు కల్పించారు. ఇందులో నమోదు చేసుకున్న పౌరులు ఆ పరిధిలోని స్టేషన్‌ అధికారులు లేదా సిబ్బందితో కలిసి పనిచేసే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దాగుడుమూతలు ఆడుతున్న హీరోయిన్‌ తమన్నా (ఫోటోలు)
photo 2

కవ్వించే చూపులతో శ్రీలీల.. వైరల్‌ ఫోటోలు
photo 3

గ్రాండ్‌గా ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా.. హాజరైన సినీతారలు (ఫోటోలు)
photo 4

భర్తతో కలిసి శ్రీలంకలో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న అమలాపాల్ (ఫోటోలు)
photo 5

సిస్టర్‌ శిల్పా శిరోద్కర్ బర్త్‌డే.. చెల్లిపై నమ్రతా ప్రశంసలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Fires On ABN And TV5 1
Video_icon

అది మీ ఖర్మ .. బాబు & కోని రఫ్ఫాడించిన అంబటి
Chirla Jaggi Reddy Warning to Chandrababu Govt 2
Video_icon

Chirla Jaggi: చంద్రబాబు మెడలు వంచైనా సరే మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణను అడ్డుకుంటాం
YV Subba Reddy Reaction After Sit Officers Enquiry on Adulterated Ghee 3
Video_icon

YV: స్వామి వారితో ఆటలొద్దు.. లడ్డులో కాదు అవినీతి చెయ్యాలంటే..
President Droupadi Murmu To Visit Tirumala Temple 4
Video_icon

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి ముర్ము

Bezawada Police Rude Behaviour To Women 5
Video_icon

వల్లభనేని వంశీకి సపోర్ట్ చేస్తావా? మహిళా అడ్వాకెట్ పై కక్షసాధింపు..
Advertisement
 