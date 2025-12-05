 ఇండిగోకు భారీ ఊరట | Big Relief For Indigo After DGCA Withdraw FDTL Rules | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇండిగోకు భారీ ఊరట

Dec 5 2025 1:33 PM | Updated on Dec 5 2025 2:01 PM

Big Relief For Indigo After DGCA Withdraw FDTL Rules

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: గగనతల ప్రయాణాలపై గందరగోళం కొనసాగుతున్న వేళ.. ఇండిగోకు భారీ ఊరట దక్కింది. పైలట్లకు వారాంతపు విశ్రాంతి ఇచ్చే ఏవియేషన్‌ న్యూ రూల్స్‌ను తక్షణమే ఉపసంహరించుకున్నట్లు డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్(DGCA) ప్రకటించింది. దీంతో గత కొన్నిరోజులుగా కొనసాగుతున్న సంక్షోభానికి తెరపడి ప్రయాణాలు సాఫీగా సాగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

ఫ్లైట్‌ డ్యూటీ టైమ్‌ లిమిటేషన్‌(FDTL) పేరిట.. పైలట్లకు 48 గంటల విశ్రాంతి తప్పని సరిచేసింది డీజీసీఏ.  దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ఎయిర్‌లైన్స్‌ సర్వీసులపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. అప్పటికే పైలట్ల కొరతలో ఉన్న ఇండిగోకు ఇది మరింత చిక్కుల్ని తెచ్చి పెట్టింది. పైలట్ల కొరత కారణంగా గత నాలుగైదు రోజులుగా భారీ సంఖ్యలో విమానాలను రద్దు చేయడం.. మరికొన్నింటిని దారి మళ్లించడం చేసింది. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. ఈ క్రమంలో..

డీజీసీఏ ఇండిగో నుంచి వివరణ కోరింది. అయితే పరిస్థితుల ప్రభావం, ఇండిగో నుంచి వివరణ.. రూల్స్‌ విషయంలో మినహాయింపు కోరుతూ చేసిన విజ్ఞప్తిని డీజీసీఏ పరిగణనలోకి తీసుకుంది.

నాలుగు రోజుల్లో..
నవంబర్‌ 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఎఫ్‌డీటీఎల్‌ కొత్త నిబంధనల్లో.. పైలట్లు రోజుకు 8 గంటలు, వారానికి 35 గంటలు, నెలకు 125 గంటలు, సంవత్సరానికి 1,000 గంటలకు మించి విధులు నిర్వర్తించకూడదని డీజీసీఏ ఆదేశించింది. రోజులో కనీసం 10 గంటలు వారికి విశ్రాంతి ఇవ్వాలని పేర్కొంది. అలాగే.. రాత్రి పూట ఫ్లైయింగ్‌, ల్యాండింగ్‌ విషయంలోనూ కఠిన నిబంధనలు తెచ్చింది. వీటితో పాటు ప్రతి ఏటా పైలట్లు, సిబ్బందికి ఫాటిగ్ మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనింగ్ తప్పనిసరి చేసింది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా.. పైలట్లు, సిబ్బంది అలసట లేకుండా పని చేయడం, అలాగే ప్రయాణికుల భద్రత కోసమే ఈ రూల్స్‌ తీసుకొచ్చినట్లు డీజీసీఏ స్పష్టం చేసింది. కానీ, రోస్టరింగ్ సిస్టమ్ మార్పులతో ఎయిర్‌లైన్స్ సేవలకు తీవ్ర​ అంతరాయం కలిగింది. దీంతో రూల్స్‌ను తక్షణమే ఉపసంహరించుకుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సారా టెండూల్కర్ వారణాసి ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 2

రాజస్థాన్‌లో తెలుగు హీరోయిన్ సఫారీ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ బర్త్‌డే స్సెషల్ (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ టైమ్స్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో అనన్య నాగళ్ల (ఫోటోలు)
photo 5

విశాఖ : వైభవంగా శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి మార్గశిర మాసోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Maoist Leaders Release Shocking Letter Vikalp 1
Video_icon

దేవ్ జీ మాతోనే ఉన్నాడు.. హిడ్మాను పట్టించింది వాడే.. మావోయిస్టుల సంచలన లేఖ
Khairatabad MLA Danam Nagender About His Resign 2
Video_icon

రాజీనామా చేస్తా.. బాంబు పేల్చిన దానం
Aamir Khan And Gauri Spratt Walk Hand in Hand at Airport 3
Video_icon

గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఆమిర్ ఖాన్ చట్టా పట్టాల్
Eluru DSP Shravan Kumar About Rape Case 4
Video_icon

ఏలూరు రేప్ కేసులో డీఎస్పీ సంచలన విషయాలు
Shah Rukh Khan Now Focusing on His Next Sequel Projects 5
Video_icon

బ్లాక్ బస్టర్ సీక్వెల్ లపై షారూక్ ఖాన్ ఫోకస్..
Advertisement
 