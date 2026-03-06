భారత్ చమురు కొనుగోలుకు అనుమతి అవసరం లేదు

భారతదేశం రష్యా చమురు కొనుగోలు చేయడానికి ఎప్పుడూ ఇతర దేశాల అనుమతిపై ఆధారపడలేదని ఒక సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారి స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది ప్రతిపక్ష నాయకులు చేసిన ఆరోపణలను ఖండిస్తూ, భారతదేశం తన జాతీయ ప్రయోజనాల ప్రకారం స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు.
భారతదేశం ప్రపంచంలో పెద్ద చమురు వినియోగ దేశాలలో ఒకటి. దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే చమురు పరిమితంగా ఉండటంతో, ఎక్కువ భాగం విదేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకే భారత్ వివిధ దేశాల నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు గత కొన్నేళ్లుగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి.
కొన్ని సందర్భాల్లో యూనిటెడ్ స్టేట్స్ ప్రభుత్వం.. రష్యాపై ఆంక్షలు విధించింది. అయినప్పటికీ భారతదేశం తన అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయడం కొనసాగించింది. ఇటీవల అమెరికా భారతీయ రిఫైనరీలు రష్యా చమురు కొనుగోలు చేయడానికి 30 రోజుల తాత్కాలిక మినహాయింపు ఇచ్చింది. అయితే ఆ మినహాయింపు భారతదేశ విధానాన్ని నిర్ణయించేది కాదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అది కేవలం వాణిజ్యంలో ఉన్న కొంత ఇబ్బందిని తగ్గించడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు తెలిపారు.