భోజ్పురి నటి కాజల్ రాఘవాణి పాల్గొన్న కార్యక్రమంలో భారీగా జనం గుమిగూడడంతో బిహార్లోని బిహార్ షరీఫ్లో గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడింది. నగల దుకాణం ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన కాజల్ను చూసేందుకు అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్నారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో ఆమెను అక్కడి నుంచి సురక్షితంగా బయటకు తరలించారు. అనంతరం తాను క్షేమంగానే ఉన్నానని కాజల్ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా వెల్లడించారు.
కాజల్ రాఘవాణి నగల దుకాణం ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆమె రాకతో దుకాణం వద్ద అభిమానుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. నటి ఫొటోలు, సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు పలువురు ప్రయత్నించడంతో అక్కడ తోపులాట మొదలైంది. జనాన్ని నియంత్రించడం నిర్వాహకులు, భద్రతా సిబ్బందికి కష్టంగా మారింది.
పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారడంతో షోరూమ్ నిర్వాహకుడు, భద్రతా సిబ్బంది కాజల్ను అక్కడి నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. డ్రైవర్ గేట్ ద్వారా ఆమెను బయటకు తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం. మరోవైపు, కాజల్ ఉందని భావించి ఓ కారుపై జనం దాడి చేయడంతో దాని అద్దాలు దెబ్బతిన్నాయి. కాజల్ ఆ కారులో ఉన్నారా లేదా అనే విషయంలో వివరాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి. అయితే ఆమెను సురక్షితంగా తరలించినట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు ధ్రువీకరిస్తున్నాయి.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి. కాజల్ తర్వాత వీడియో విడుదల చేసి తాను క్షేమంగా ఉన్నానని అభిమానులకు తెలిపారు. తనకు మద్దతుగా నిలిచిన వారికి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ, ఇదే ఆదరణ కొనసాగించాలని కోరారు.
కార్యక్రమానికి పరిపాలనా అనుమతి తీసుకున్నారా లేదా అనే అంశంపైనా వివాదం మొదలైంది. అనుమతి తీసుకోలేదని పోలీసులు చెబుతుండగా, జిల్లా అధికారులకు కార్యక్రమం గురించి లేఖ ద్వారా సమాచారం ఇచ్చామని, సెప్టెంబర్ 17న అనుమతి కోసం దరఖాస్తు చేశామని షోరూమ్ నిర్వాహకుడు చెబుతున్నట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై నిర్వాహకులకు నోటీసు ఇవ్వనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
కాజల్ రాఘవాణి 2013లో ‘రిహై’ చిత్రంతో భోజ్పురి సినిమాల్లోకి ప్రవేశించారు. ఇప్పటివరకు 50కుపైగా చిత్రాల్లో నటించారు. తాజాగా ‘భోజ్పురి బవాల్’లో పాల్గొన్న ఆమె.. త్వరలో ‘రైజ్ అండ్ ఫాల్ 2’లో కనిపించనున్నారు.