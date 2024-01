Ram mandir pran pratishtha Live Updates

బాలరాముడి ప్రాణప్రతిష్టకు ముస్తాబైన అయోధ్య రామ మందిరం

దేశవ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణం

ఎటుచూసినా.. శ్రీరామ నామస్మరణే

దేశం నలుమూలల నుంచి అయోధ్యకు చేరుకుంటున్న రామ భక్తులు

వేలాది మంది సాధువులు

దేశం నుంచి అయోధ్యకు వెయ్యి రైళ్లు

ఇప్పటికే అయోధ్యలో హోటళ్లు ఫుల్లు

పవిత్రోత్సవం తర్వాత దేదీప్యమానంగా అయోధ్య

సాయంత్రం 10 లక్షల దీపాలతో శ్రీరామ జ్యోతి

08గం:00ని.. సోమవారం, జనవరి 22

ప్రాణప్రతిష్ట కొన్ని సెకన్లే..

మధ్యాహ్నాం 12గం.29ని.. నుంచి 12గం.30ని.. మధ్య ప్రాణప్రతిష్ట ముహూర్తం

రామ్‌లల్లా విగ్రహానికి 84 సెకన్లపాటు సాగనున్న ప్రాణ ప్రతిష్ట

నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రాణప్రతిష్ట చేయించనున్న వారణాసి పూజారి లక్ష్మీకాంత్‌ దీక్షిత్‌

అయోధ్యలో విశిష్ట సభలో 1గం. నుంచి 2గం. మధ్య ప్రధాని మోదీ సహా ప్రముఖుల ప్రసంగాలు

హాజరు కానున్న అన్ని రాష్ట్రాల రామ భక్తులు

7 వేలమందికి ఆహ్వానం.. భారీగా ప్రముఖుల రాక

కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వలయంలో అయోధ్య

07గం:55ని.. సోమవారం, జనవరి 22

‘రామ’కు వెలుగులు

దేశవ్యాప్తంగా రామ నామంతో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్లకు ప్రత్యేక ముస్తాబు

రామన్నపేట్‌ (తెలంగాణ). రామచంద్రపురం (ఆంధ్రప్రదేశ్‌). రామగిరి (కర్ణాటక). ఇవన్నీ రాముని పేరుతో ఉన్న రైల్వేస్టేషన్లు.

దేశవ్యాప్తంగా ఇలా మొత్తం 343 రైల్వేస్టేషన్లకు హంగులు

ప్రాణప్రతిష్ఠ సందర్భంగా విద్యుత్‌ వెలుగుల్లో మెరిసిపోతున్న స్టేషన్లు

రైల్వే శాఖ నిర్ణయంపై సర్వత్రా హర్షం

రాముని పేరిట ఉన్న రైల్వేస్టేషన్లలో అత్యధికంగా 55 ఏపీలో ఉండటం విశేషం!

07గం:48ని.. సోమవారం, జనవరి 22

500 ఏళ్ల హిందువుల కల నెరవేరుతున్న వేళ..

మరికొద్ది గంటల్లో అయోధ్య బాల రాముడి విగ్రహ ప్రాణ ప్రతిష్ట

మ.12 నుంచి ప్రాణ ప్రతిష్ట క్రతువుల్లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

ప్రాణ ప్రతిష్ట అనంతరం కుబేర్ తిలక్‌లో భగవాన్ శివుని పురాతన మందిరాన్ని సందర్శించనున్న మోదీ

ప్రాణ్ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న దేశంలోని అన్ని ప్రధాన ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక శాఖల ప్రతినిధులు, గిరిజన సంఘాల ప్రతినిధులు

ప్రాణ ప్రతిష్ట అనంతరం విశిష్ట సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న మోదీ

శ్రీ రామ జన్మభూమి మందిర నిర్మాణంలో పాల్గొన్న కార్మికులతోనూ ప్రధాని మోదీ ముచ్చట్లు

విదేశాల్లోనూ శ్రీరామం

07గం:35ని.. సోమవారం, జనవరి 22

ఈ ఉదయం రామజన్మభూమి ఇలా..

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Visuals from Ram Janmabhoomi premises ahead of the Pran Pratishtha ceremony of Ram Temple, today. pic.twitter.com/O1Iuay8Dd7 — ANI (@ANI) January 22, 2024

07గం:28ని.. సోమవారం, జనవరి 22

అయోధ్యకు బిగ్‌బీ

అయోధ్య ప్రాణప్రతిష్ట కార్యక్రమం కోసం అయోధ్యకు అమితాబ్‌ బచ్చన్‌

రామమందిర వేడుక కోసం భారీగా తరలిన వీవీఐపీలు

#WATCH | Mumbai: Superstar Amitabh Bachchan leaves for Ayodhya. Pran Pratishtha ceremony of Ayodhya's Ram Temple will take place today. pic.twitter.com/pOecsD92XQ — ANI (@ANI) January 22, 2024

07గం:15ని.. సోమవారం, జనవరి 22

50 వాయిద్యాలతో మంగళ ధ్వని

ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని మంగళ ధ్వని మధ్య నిర్వహించేందుకు సిద్ధమైన రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టు

సంగీత ప్రపంచంలో పేరున్న విద్వాంసులు మంగళ ధ్వని కార్యక్రమంలో

దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రఖ్యాతి గాంచిన 50 సంగీత వాయిద్యాలకు ఒకే వేదికపై చోటు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి ఘటం,

కర్ణాటక నుంచి వీణ,

తమిళనాడు నుంచి నాదస్వరం, మృదంగం

మొత్తం 2 గంటల పాటు మంగళ ధ్వని కార్యక్రమం

06గం:55ని.. సోమవారం, జనవరి 22

వైద్య సేవలతో సహా..

రామ్‌లల్లా విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన కోసం సర్వాంగ సుందరంగా అయోధ్య

అన్ని ఏర్పాట్లూ పూర్తి చేసిన ఉత్తర ప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం

బహుళ అంచెల భద్రత కోసం వేల మంది పోలీసుల మోహరింపు

ప్రతి వీధిలో బారికేడ్ల ఏర్పాటు

రసాయన, బయో, రేడియోధార్మిక, అణు దాడులను ఎదుర్కొనేలా ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాల మోహరించింది

భూకంప సహాయక బృందాల నియామకం

ఎటువంటి ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తినా వెంటనే స్పందించేలా ప్రత్యేక బృందాలు

చలికాలం కావడంతో భక్తులకు, ఆహ్వానితులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వెంటనే చికిత్స అందించేలా బెడ్ల ఏర్పాటు

ఎయిమ్స్‌ నుంచీ ప్రత్యేక వైద్య బృందాలు అయోధ్యలో

ప్రధాని అయోధ్య షెడ్యూల్:

10గం:25ని అయోధ్య విమానాశ్రయానికి చేరిక

10గం:45ని అయోధ్య హెలిప్యాడ్‌కు చేరుకోవడం

10గం:55ని. శ్రీరామ జన్మభూమికి రాక..

ఉదయం 11:00 నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు: రిజర్వ్

మధ్యాహ్నం 12:05 నుండి 12:55 వరకు: ప్రతిష్ఠాపన కార్యక్రమం..

మధ్యాహ్నం 12:55: పూజా స్థలం నుండి బయటకు

మధ్యాహ్నం 1:00: బహిరంగ వేదిక వద్దకు చేరిక

మధ్యాహ్నం 1:00 నుండి మధ్యాహ్నం 2:00 వరకు.. అయోధ్యలో పబ్లిక్ ఫంక్షన్‌కు హాజరు

విశిష్ట సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న ప్రధాని మోదీ.. పలువురు

మధ్యాహ్నం 2:10: కుబేర్ తిల దర్శనం

06గం:49ని.. సోమవారం, జనవరి 22

దేదీప్యమానంగా అయోధ్య

రాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ట నేపథ్యంలో.. సర్వాంగ సుందరంగా అయోధ్య

రకరకాల పూలతో.. రంగు రంగుల విద్యుద్దీపాలతో రామమందిర అలంకరణ

శ్రీరాముడి చిత్రాలతో పై వంతెనల వీధి దీపాల ఏర్పాటు

విల్లంబుల కటౌట్ల ఏర్పాటు

సంప్రదాయ రామానంది తిలక్‌ డిజైన్లతో దీపాలు

మంచి ఘడియలు వచ్చాయి (శుభ్‌ ఘడీ ఆయీ), అయోధ్య ధామం తయారైంది (తయ్యార్‌ హై అయోధ్య ధామ్‌), శ్రీరాముడు ఆసీనులవుతారు (విరాజేంగే శ్రీరామ్‌), రాముడు మళ్లీ తిరిగొస్తారు (రామ్‌ ఫిర్‌ లౌటేంగే), అయోధ్యలో రామరాజ్యం వచ్చింది (అయోధ్యమే రామ్‌ రాజ్య) అనే స్లోగన్లు, నినాదాల పోస్టర్లు

రామాయణంలోని పలు ఘట్టాలను పోస్టర్లపై చిత్రీకరణ

రామ్‌ మార్గ్‌, సరయూ నది తీరం, లతా మంగేష్కర్‌ చౌక్‌లలో కటౌట్ల ఏర్పాటు

అయోధ్య నగరమంతా రామ్‌ లీల, భగవద్గీత కథలు, భజనలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు

సరయూ తీరంలో ప్రతి రోజూ హారతి ఇచ్చే ఏర్పాట్లు

06గం:45ని.. సోమవారం, జనవరి 22

పలు చోట్ల సెలవు

అయోధ్య ఉత్సవం నేపథ్యంలో.. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో నేడు సెలవు

ఒడిశాలోనూ సెలవు

కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు ఒక పూట సెలవు

బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్సు కంపెనీలు, ఆర్థిక సంస్థలు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులకూ ఒక పూట సెలవు

స్టాక్‌ మార్కెట్లు బంద్‌

పలు బీజేపీ యేతర రాష్ట్రాల్లోనూ స్కూళ్ల స్వచ్ఛంద సెలవు



06గం:42ని.. సోమవారం, జనవరి 22

నలుమూలల నుంచి భారీ కానుకలు

అయోధ్య రామ మందిర ప్రారంభోత్సవానికి కన్నౌజ్‌ నుంచి పరిమళాలు

అమరావతి నుంచి 5 క్వింటాళ్ల కుంకుమ,

ఢిల్లీ నుంచి నవ ధాన్యాలు,

భోపాల్‌ నుంచి పూలు

చింధ్వారా నుంచి 4.31 కోట్ల రామ నామాల ప్రతి అయోధ్యకు చేరిక

సీతాదేవి కోసం ప్రత్యేకంగా గాజులు

108 అడుగుల అగర్‌బత్తి,

2,100 కిలోల గంట,

1,100 కిలోల దీపం,

బంగారు పాదరక్షలు,

10 అడుగుల ఎత్తైన తాళం,

ఒకేసారి 8 దేశాల సమయాలను సూచించే గడియారం రామ మందిరానికి బహుమతులు

నేపాల్‌లోని సీతాదేవి జన్మ స్థలి నుంచి 3,000 బహుమతులు

06గం:40ని.. సోమవారం, జనవరి 22

భారీగా వాహనాల పార్కింగ్‌ ఏర్పాట్లు

అయోధ్య ఈవెంట్‌ కోసం 22,825 వాహనాలకు పార్కింగ్‌ సౌకర్యం

అయోధ్యలో ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులు కలగకుండా పోలీసుల ఏర్పాట్లు

51 ప్రాంతాల్లో వాహనాలు నిలిపేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తి

డ్రోన్‌లతో గస్తీ నిర్వహణ

06గం:34ని.. సోమవారం, జనవరి 22

ఏడు వేల మంది అతిథులు

మతాలకతీతకంగా అయోధ్య వేల మంది

గడ్డకట్టే చలిలోనూ దేశం నలుమూలల నుంచి పాదయాత్ర, సైకిళ్లపై, వాహనాలపై అయోధ్యకు చేరిక

రామ మందిర ప్రారంభోత్సవానికి 7,000 మంది అతిథులకు ఆహ్వానం

ఆహ్వానితుల్లో 506 మంది అత్యంత ప్రముఖులు

రామ జన్మభూమి కోసం పోరాటం చేసిన వాళ్లకు ప్రత్యేక ఆహ్వానం

సినీ, వ్యాపార, క్రీడా ప్రముఖులకూ ఆహ్వానం.. ఇప్పటికే చాలామంది అయోధ్యకు చేరిక

ప్రతిపక్ష నేతలనూ ఆహ్వానించినా.. గైర్హాజరుకే మొగ్గు



06గం:28ని.. సోమవారం, జనవరి 22

రామ మందిర విశేషాలు..

రామ మందిరంలో ప్రతిష్ఠించనున్న విగ్రహం ఎత్తు 51 అంగుళాలు.

ఈ విగ్రహాన్ని కర్ణాటకలోని మైసూరుకు చెందిన అరుణ్‌ యోగిరాజ్‌

శుక్రవారం కళ్లకు వస్త్రంతో ఉన్న విగ్రహం బాహ్య ప్రపంచానికి దర్శనం

ఆలయంలోకి తూర్పు ద్వారం నుంచి ప్రవేశించి దక్షిణ ద్వారం గుండా బయటకు రావాల్సి ఉంటుంది

మూడు అంతస్థుల్లో ఆలయ నిర్మాణం

ప్రధాన ఆలయానికి చేరుకోవడానికి భక్తులు తూర్పువైపు నుంచి 32 మెట్లను ఎక్కాల్సి ఉంటుంది.

ఆలయాన్ని సంప్రదాయ నాగర శైలిలో నిర్మించారు. 380 అడుగుల పొడవు, 250 అడుగుల వెడల్పు ఉంటుంది. 161 అడుగుల ఎత్తు

ప్రతి అంతస్తు 20 అడుగుల ఎత్తు.. మొత్తం 392 స్తంభాలు, 44 గేట్లు

06గం:22ని.. సోమవారం, జనవరి 22

ముహూర్తం ఎప్పుడంటే..

అభిజిల్లగ్నంలో బాలరాముడిని ప్రతిష్టించనున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ

మధ్యాహ్నం 12.20 గంటలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం ప్రారంభమై 1 గంటకు ముగింపు

ప్రాణ ప్రతిష్ఠకు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన 14 జంటలు కర్తలుగా

పూజాది కార్యక్రమాలు 16వ తేదీన ప్రారంభం.. ఆదివారంతో ముగింపు

06గం:15ని.. సోమవారం, జనవరి 22

అంతా రామమయం

రామ నామ స్మరణతో మారుమోగుతున్న భారత్‌

దేశ, విదేశాల్లోని ఆలయాల్లో సోమవారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోట్ల మంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అయోధ్య రాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ట వేడుకను వీక్షణ

పవిత్రోత్సవం అనంతరం దేదీప్యోమానంగా అయోధ్య

వాషింగ్టన్‌ డీసీ, పారిస్‌ నుంచి సిడ్నీదాకా అనేక ఆలయాల్లో ఓ పండగలా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహణ.

దాదాపు 60 దేశాల్లో అయోధ్య ప్రాణప్రతిష్ట వేడుక కార్యక్రమాలు

06గం:12ని.. సోమవారం, జనవరి 22

అల అయోధ్యాపురములో..

అపురూప మందిరం నేడే ఆవిష్కృతం

ఉత్తర ప్రదేశ్‌ అయోధ్య నగరంలో కొలువుదీరనున్న రామయ్య

మధ్యాహ్నం 12.20 నుంచి 1 గంట మధ్య ముహూర్తం

సర్వాంగ సుందరంగా నగరం ముస్తాబు

ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయనున్న ప్రధాని

ఇప్పటికే చేరుకున్న ప్రముఖులు

భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు

రామ నామ స్మరణతో మార్మోగుతున్న ఊరూవాడా

06:00.. సోమవారం, జనవరి 22

తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి..