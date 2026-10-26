 ఏఐతో చావు నాటకం.. మేకను చంపి తప్పించుకున్న హంతకుడు! | With An AI Assisted Funeral Of Himself Man Gets Away With Murder | Sakshi
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ఏఐతో చావు నాటకం.. మేకను చంపి తప్పించుకున్న హంతకుడు!

Oct 26 2026 10:23 AM | Updated on Oct 26 2026 10:37 AM

With An AI Assisted Funeral Of Himself Man Gets Away With Murder

మవూ: ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని మవూ ప్రాంతానికి చెందిన 38 ఏళ్ల రాజ్‌కుమార్ రాజ్‌భర్, 2016 నాటి హత్య కేసు విచారణ నుంచి తప్పించుకునేందుకు  వినూత్నమైన నేరానికి పాల్పడ్డాడు. హత్య కేసులో విచారణ ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో, 2025 మే 30న ఘాజీపూర్‌లో తన మరణాన్ని తానే కృత్రిమంగా సృష్టించుకున్నాడు. కోర్టులో చట్టపరమైన చర్యల నుంచి తప్పించుకోవడంతో పాటు, ఇతరుల వద్ద స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల పేరుతో తీసుకున్న డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వకుండా ఉండేందుకు ఈ కుట్ర పన్నాడు.

ఈ నకిలీ మరణ నాటకం కోసం అతను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీని ఉపయోగించాడు. ఒక చనిపోయిన మేక కళేబరంపై తెల్లటి బట్ట కప్పి, దానిపై తన ముఖాన్ని ఏఐ సహాయంతో మార్ఫ్ చేసి ఒక ఫోటోను సృష్టించాడు. అంతేకాకుండా, శ్మశానవాటికలో దహన సంస్కారాలు జరుగుతున్నట్లు ఫోటోలు సిద్ధం చేసి, స్థానిక మవూ మునిసిపల్ కౌన్సిల్ నుంచి మరణ ధృవీకరణ పత్రాన్ని పొందాడు.

ఈ నకిలీ పత్రాలను కోర్టులో సమర్పించాడు. తరువాత దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరాలుగా అతను ఎలాంటి భయం లేకుండా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాడు. అయితే, పోలీసులకు అందిన సమాచారం మేరకు కోత్వాలి నగర్ పోలీసులు, ఎస్‌ఓజి, నిఘా బృందాలు సంయుక్తంగా గాలించి అక్టోబర్ 25 ఆదివారం ఉదయం ఖ్వాజాజహాన్‌పూర్ ప్రాంతంలో అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసులు విచారణ జరిపిన తర్వాత ఈ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. రాజ్‌కుమార్ రాజ్‌భర్‌పై గతంలో ఉన్న హత్య కేసు విచారణను తిరిగి పునరుద్ధరించడంతో పాటు, నకిలీ పత్రాలు సృష్టించినందుకు అతనిపై తాజాగా మరో ఫోర్జరీ కేసు నమోదు చేసినట్లు అదనపు ఎస్పీ అనూప్ కుమార్ తెలిపారు.

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