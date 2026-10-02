నాని హీరోగా వచ్చిన లేటేస్ యాక్షన్ మూవీ ది ప్యారడైజ్. శ్రీకాంత్ ఓదెల డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. మొదటి రోజే మిక్స్డ్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా వసూళ్లపరంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తోంది. సవారీలు అనే జాతి తమ మనుగడ చేసే పోరాటం ఆధారంగా ఈ కథను తెరకెక్కించారు.
అయితే ఈ చిత్రంలో కేసీఆర్, ఎన్టీఆర్ పాత్రలు కనిపించడం ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఎమ్మెల్యే శంకరన్న పాత్రను కేసీఆర్లా చేయడం ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఈ మూవీలో కేసీఆర్ రోల్ను ప్రియదర్శి చేయడం మరో విశేషం. అచ్చం కేసీఆర్లాగే ప్రియదర్శి చెప్పిన డైలాగ్స్ అభిమానులను కట్టిపడేశాయి.
'చావు నోట్లో తలకాయ పెట్టైనా సరే మీకు గుర్తింపు తీసుకొస్తా' అనే డైలాగ్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. ఈ పాత్రలో కనిపించిన ప్రియదర్శిని ప్రతి ఒక్కరూ అభినందించారు. కేసీఆర్ లుక్లో ఫర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యారంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు. తాజాగా ప్రియదర్శిని చూసిన ఓ మహిళా అభిమాని కన్నీటి పర్యంతమైంది. కేసీఆర్లా అద్భుతంగా చేశావంటూ భావోద్వేగానికి గురైంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది.
ప్యారడైజ్ సినిమాలో కేసీఆర్(శంకరన్న) పాత్రలో నటించిన ప్రియదర్శి ని పట్టుకొని అచ్చం కేసీఆర్ లాగే అనిపించావ్ అంటూ భావోద్వేగానికి గురైన అభిమాని 😢 pic.twitter.com/XeDUGtYxAe
— 𝗡𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗕𝗔𝗟𝗨 (@Nallabalu1) October 2, 2026