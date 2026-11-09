విశ్వక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న చిత్రం ఈఎన్ఈ రిపీట్(ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్). 2018లో విడుదలైన ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’మూవీకి సీక్వెల్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఈ నెల 19న విడుదల కానుంది. ఇటీవలే విడుదలైన ఈ మూవీ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంది.
తాజాగా ఈసినిమా నుంచి యూత్ఫుల్ సాంగ్ని విడుదల చేసింది చిత్రబృందం. ‘మిత్వా.. మిత్వా అంటే సాంగ్కి భరద్వాజ్ లిరిక్స్ అందించగా.. వివేక్ సాగర్ సంగీతం సమకూర్చారు. కాగా ఈ సినిమాలో శ్రీనాథ్ మాగంటి, అభినవ్ గోమఠం, వెంకటేశ్ కాకుమాను ఇతర పాత్రలు పోషించారు.
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