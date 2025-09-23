 ‘విద్రోహి’ విజయం సాధించాలి : అల్లరి నరేశ్‌ | Vidrohi Trailer Released By Allari Naresh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘విద్రోహి’ విజయం సాధించాలి : అల్లరి నరేశ్‌

Sep 23 2025 7:23 PM | Updated on Sep 23 2025 7:58 PM

Vidrohi Trailer Released By Allari Naresh

‎రవి ప్రకాష్, శివకుమార్, చరిష్మా శ్రీఖర్, సాయికి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా ‘విద్రోహి’. వి ఎస్‌ వి దర్శకత్వంలో సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపుదిద్దుకుంటోన్న ఈ చిత్రాన్ని  వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం విజ్జన నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్‌ని హీరో శ్రీకాంత్, ఫస్ట్ సాంగ్‌ని వివి వినాయక్ , రెండో పాటను  ఆర్ పి పట్నాయక్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధమవుతోన్న ఈ చిత్రం ట్రైలర్ ను తాజాగా కామెడీ కింగ్ అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించారు. త్వరలోనే  విద్రోహి చిత్ర విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు.

‎ట్రైలర్ విడుదల అనంతరం అల్లరి నరేష్ మాట్లాడుతూ.. ‘విద్రోహి’ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది. ఈ సినిమాలో పని చేసిన వారు నాకు చాలా క్లోజ్ పర్సన్స్. వారికి ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్‌ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను’అన్నారు.

‎ఈ చిత్ర నిర్మాత వెంకట సుబ్రమణ్యం మాట్లాడుతూ - మా ‘విద్రోహి’ మూవీ ట్రైలర్ ను విడుదల చేసిన కామెడీ కింగ్ అల్లరి నరేష్‌గారికి మా టీమ్ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇంతకు ముందు హీరో శ్రీకాంత్ గారు, దర్శకుడు వివి వినాయక్‌గారు , సంగీత దర్శకుడు ఆర్ పి పట్నాయక్ గారు మాకు సపోర్ట్ చేశారు. ఇండస్ట్రీ తరపున ఇలాంటి సపోర్ట్ మాకు లభించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. త్వరలోనే ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నామని తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఢిల్లీలో 71వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల ప్రదానం (ఫోటోలు)
photo 2

వరుణ్ సందేశ్-వితిక దంపతుల నూతన గృహ ప్రవేశం (ఫొటోలు)
photo 3

స్పెషల్ మూమెంట్.. అమ్మ శ్రీదేవి చీరలో జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 4

సెలబ్రిటీల శరన్నవరాత్రి: అమ్మలా స్త్రీ శక్తి వెలుగులు నిండాలి! (ఫొటోలు)
photo 5

చీరలో మెరిసిపోతున్న ఓజీ భామ శ్రియా రెడ్డి లుక్స్‌

Video

View all
Default image
Video_icon

ఐస్‌లాండ్‌లో అనసూయ.. ప్రకృతిలో మైమరచిపోయి (ఫొటోలు)
Four Story Building COLLAPSE in Vijayawada 2
Video_icon

Vijayawada: కుప్పకూలిన భవనం
Pakistan Cries Foul Over Third Umpire in India Match Asia Cup 2025 Controversy 3
Video_icon

వక్ర బుద్ధి మారదా..? మరో వివాదంలో ఆసియా కప్
YORK Cinemas Big Shock To OG Movie 4
Video_icon

ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో OG మూవీకి ఎదురుదెబ్బ
Police Conspiracy On Nellore TDP Leader Ravindra Reddy Tipper Incident 5
Video_icon

పోలీసుల విచారణలో ఇంకా కొలిక్కి రాని ఇసుక టిప్పర్ కేసు
Advertisement
 