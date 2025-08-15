 హిట్‌ కాంబినేషన్‌లో వెంకటేష్‌ సినిమా ప్రారంభం | Venkatesh and trivikram Movie Start Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' తర్వాత హిట్‌ కాంబినేషన్‌లో సినిమా

Aug 15 2025 2:50 PM | Updated on Aug 15 2025 2:50 PM

Venkatesh and trivikram Movie Start Now

ఈ ఏడాదిలో ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ మూవీ తర్వాత వెంకటేష్‌ కొత్త (Venky 77) సినిమాను ప్రారంభించారు. నేడు దర్శకుడు త్రివిక్రమ్‌తో వెంకీ సినిమా షూటింగ్‌   ప్రారంభమైంది. తాజాగా కొబ్బరికాయ కొట్టి షూటింగ్‌ ప్రారంభించారు. మరికొద్దిరోజుల్లోనే రెగ్యూలర్‌ షూటింగ్‌ కూడా మొదలు కానుంది.

వెంకటేశ్‌, త్రివిక్రమ్‌ కాంబినేషన్‌లో ఇప్పటికే రెండు సినిమాలు వచ్చాయి. నువ్వు నాకు నచ్చావ్, మల్లీశ్వరిలకు త్రివిక్రమ్‌ రైటర్‌గా పనిచేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఈసారి త్రివిక్రమ్‌ దర్శకత్వంలోనే వెంకీ నటిస్తున్నారు. ఇందులో హీరోయిన్స్‌గా త్రిష, రుక్ష్మిణీ వసంత్‌, నిధి అగర్వాల్‌, మీనాక్షి చౌదరి పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. వారిలో ఇద్దరు నటించనున్నారు. హారిక అండ్‌ హాసినీ క్రియేషన్స్ పై ఎస్‌.రాధాకృష్ణ నిర్మించనున్న ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది సమ్మర్‌లో విడుదల కానుంది.

వెంకటేష్‌ చేతిలో చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి. మీనాతో కలిసి ఓ సినిమా (దృశ్యం 3) చేయనున్నారు. ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ తర్వాత అనిల్‌ రావిపూడి దర్వకత్వంలోనే మరో సినిమా ఉంది. ఈ చిత్రాలతో పాటు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి మూవీలో అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇక అనిల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వంలోనే వెంకటేష్‌ చేయబోయే సినిమా ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సీక్వెల్‌ ‘మళ్లీ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ కూడా ఉంది. ఇలా వరుస సినిమాలతో ఆయన ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్నారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మంచి నిద్ర కోసం..ఏడు చిట్కాలు..!
photo 2

సంతానాన్ని ప్రసాదించే కిట్టయ్య.. తెలుగు నేలపై ఈ ఆలయాల గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

చిరంజీవి బ్లడ్‌ బ్యాంక్‌లో పంద్రాగస్టు వేడుకలు (ఫోటోలు)
photo 4

ఎ‍ర్రకోటపై స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు.. జెండా ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ (ఫొటోలు)
photo 5

సైమా అవార్డ్స్ ప్రెస్‌మీట్‌లో మెరిసిన సెలబ్రిటీస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Micro Artist Excellent Art A Statue Of Woman Running With National Flag On Pin 1
Video_icon

గుండు పిన్నుపై జాతీయ జెండా
Garam Garam Rajesh Funny Skit On BAR Policy 2
Video_icon

మందు పాటలు పాడుతున్న రాజేషు
Visitors Crowd At Prakasam Barrage 3
Video_icon

ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద పర్యాటకుల సందడి
Venkatesh And Trivikram New Movie Update 4
Video_icon

త్రివిక్రమ్ - వెంకీ సినిమాలో డబుల్ గ్లామర్!
60 Dead After Massive Cloudburst In Jammu And Kashmir Incident 5
Video_icon

జమ్మూకశ్మీర్ కిష్టవర్ లో భారీగా పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య
Advertisement
 