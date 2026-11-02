వెంకటేశ్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన తాజా చిత్రం ఆదర్శ కుటుంబం. అక్టోబర్ 30న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మిక్స్డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. అయినప్పటికీ కలెక్షన్ల పరంగా దూసుకెళ్తోంది. ఈ చిత్రంలో కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్గా కనిపించింది.
తాజాగా ఈ మూవీ కలెక్షన్లను మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ మూవీ కేవలం మూడు రోజుల్లోనే రూ.75 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేక పోస్టర్ పంచుకున్నారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో నివేదా పేతురాజ్, నారా రోహిత్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
#AadarshaKutumbam grosses 75CR+ worldwide in just 3 days! 🔥💥 The BLOCKBUSTER family entertainer continues to win hearts and receive phenomenal love from audiences everywhere! 😍❤️🔥 Book your tickets for #AK47 Now! 🎟️ https://t.co/VZv15xvgie 🎟️ https://t.co/H1aDsnYEcY Victory @VenkyMama #Trivikram @SrinidhiShetty7 @IamRohithNara @MusicThaman @Nivetha_Tweets @DimpleHayathi #UdbayBhirSandhu #YuvinaParthavi #RajaPrajwal #SRadhaKrishna @vamsi84 @dop007 @NavinNooli #AsPrakash @kevinkumarrrr @nikhilkoduru @haarikahassine @adityamusic
— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) November 2, 2026