 అమిషాతో చిరంజీవి, రామ్‌ చరణ్‌ భేటీ! | Chiranjeevi And Ram Charan Meets Home Minister Amit Shah At Hyderabad | Sakshi
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అమిషాతో చిరంజీవి, రామ్‌ చరణ్‌ భేటీ!

Nov 2 2026 4:50 PM | Updated on Nov 2 2026 4:54 PM

Chiranjeevi And Ram Charan Meets Home Minister Amit Shah At Hyderabad

ఫైల్‌ ఫోటో

 హైదరాబాద్ పర్యటనలో ఉన్న కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా.. పాదయాత్రలో పాల్గొనేకంటే ముందు పలువురు ప్రముఖులతో భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో పలువురు వ్యాపారవేత్తలతో పాటు సినీ ప్రముఖులు చిరంజీవి, ఆయన తనయుడు రామ్‌ చరణ్‌  కూడా ఉన్నారు. వీరిద్దరు  బేగంపేటలోని హోటల్ ఐటీసీ కాకతీయకు చేరుకుని కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షాతో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. 

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హోటల్‌కు విచ్చేసిన చిరు, రామ్‌చరణ్‌ను అమిత్ షా సాదరంగా ఆహ్వానించారు. అనంతరం ప్రత్యేకంగా సమావేశమై పలు అంశాలపై చర్చించారు. భేటీ అనంతరం అమిత్‌ షా నిజాం కాలేజీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే పాదయాత్ర లో పాల్గొన్నారు. 

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