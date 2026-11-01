విక్టరీ వెంకటేశ్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన తాజా చిత్రం ‘ఆదర్శ కుటుంబం’. అక్టోబర్ 30న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా మిశ్రమ స్పందన సొంతం చేసుకుంది. కలెక్షన్లు కూడా పర్వాలేదనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పుడీ సినిమా ఓటీటీలోకి ఎప్పుడొస్తుందని ఓటీటీ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
‘ఆదర్శ కుటుంబం’ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో వచ్చే నెల మొదటి వారంలో స్ట్రీమింగ్ కానుందని సమాచారం. అయితే ఓటీటీ విడుదల తేదీపై మాత్రం ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. దీంతో వెంకటేశ్ అభిమానులు డిజిటల్ ప్రీమియర్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
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