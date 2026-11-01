 ‘రాకా’ నుంచి బిగ్‌ అప్‌డేట్‌..! బన్నీ ఫ్యాన్స్‌కు పండగే..! | Allu Arjun Raaka Movie Interval Action Sequence Update | Sakshi
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Raaka Movie Update : ‘‘రాకా’నుంచి బిగ్‌ అప్‌డేట్‌..!

Nov 1 2026 8:13 PM | Updated on Nov 1 2026 8:14 PM

Allu Arjun Raaka Movie Interval Action Sequence Update

అల్లు అర్జున్‌ హీరోగా అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సినిమా ‘రాకా’. ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకోన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి సంబంధించి ఓ క్రేజీ టాక్ వినిపిస్తోంది.  ఈ చిత్రంలో ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ కోసం మేకర్స్ భారీ ప్లాన్ చేశారట. 

నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్‌లో
సినిమా మొత్తానికే హైలేట్‌గా నిలిచే ఈ యాక్షన్ ఎపిసోడ్‌ను నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్‌లోనే చిత్రీకరించేందుకు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు టాక్‌. ఇప్పటివరకు వచ్చిన బన్నీ సినిమాలకు పూర్తి భిన్నంగా, అత్యంత సహజంగా, ఉండేలా ఈ ఇంటర్వెల్ ఫైట్‌ను మేకర్స్ డిజైన్ చేసినట్లు సమాచారం.  ఇదే జరిగితే తెరపై అల్లు అర్జున్ చేసే స్టంట్స్ మంచి అనుభూతిని అందించడం ఖాయమని అభిమానులు సంబర పడుతున్నారు. 

కాగా ఈ సినిమాని ఈ మాఫియా బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీని సన్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై కళానిధి మారన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా విడుదల కానుందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. వచ్చే ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 

ఇదీ చదవండి: బిగ్‌బాస్‌లో ఉండగానే త్రిగుణ్‌ కొత్త సినిమా అప్‌డేట్‌

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