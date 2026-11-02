తన మాటలను వక్రీకరిస్తూ వార్తను ప్రచురించిన ఓ మీడియా సంస్థపై బాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో, బిగ్బీ అమితాబ్ బచ్చన్ ఫైర్ అయ్యాడు. తనకు 5 కోట్ల మంది ఫాలోవర్స్ఉన్నారని.. ఒక్క పిలుపు ఇస్తే చాలు.. మిమ్మల్ని నిలదీయడానికి రెడీగా ఉంటారని హెచ్చరించారు.
అసలేం జరిగింది..?
అమితాబ్ బచ్చన్ ఇటీవల శ్రీకృష్ణుడినికీర్తిస్తూ ‘హాథీ ఘోడా పల్కీ.. జై కన్హయ్య లాల్ కీ..’ అనే కీర్తనను పోస్ట్ చేశాడు. దాని గురించి ఓ మీడియా సంస్థ వార్తను ప్రచురిస్తూ.. అందులో అమితాబ్ తన ప్రత్యర్థులకు సవాల్విసిరాడని, ఏనుగులు, గుర్రాలను తెచ్చుకోండి.. మేము మా ఆయుధాలతో పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించాడని పేర్కొన్నారు. ఈ వార్త అమితాబ్కి ఆగ్రహం తెప్పించింది. తన మాటలను మాత్రమే కాదు శ్రీకృష్ణుడి కీర్తనను కూడా సదరు మీడియా సంస్థ అవమానించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా ఓ సుదీర్ఘమైన పోస్ట్ పెట్టాడు.
(చదవండి: అభిమానుల కోసం బిగ్బీ బిగ్ రిస్క్.. బెదిరింపులు వచ్చినప్పటికీ..)
ఒక్క పిలుపునిస్తే చాలు..
‘హాథీ ఘోడా పాల్కీ.. జై కన్హయ్య లాల్ కీ..’ అంటే ఏనుగులు, గుర్రాలు, పల్లకితో కొలువుదీరిన శ్రీకృష్ణుడికి జైజైలు అని అర్థం. కానీ, మీడియా ఈ పవిత్రమైన నినాదాన్ని వక్రీకరించి, తమ ప్రచారం కోసం వాడుకుంటోంది. ‘అమితాబ్ తన ప్రత్యర్థులకు సవాల్ విసురుతున్నారు. ఏనుగులు, గుర్రాలు తీసుకురండి.. మేం మా ఆయుధాలతో పోరాడతాం.. భయపడేది లేదు’ అని అన్నట్లుగా వార్తలు ప్రచురిస్తోంది. ఒకవైపు ‘జై శ్రీకృష్ణ’ అనే పవిత్ర నామస్మరణను అవమానించడం.. మరోవైపు నా మాటలను ప్రత్యర్థులకు సవాల్ విసిరినట్లుగా వక్రీకరించడం.. ఇదీ మీడియా తీరు!
మీడియా మిత్రులారా.. చెవులు పెద్దవి చేసుకుని వినండి. నాకు 5 కోట్ల మంది అనుచరులు ఉన్నారు. ఒక్కసారి పిలుపునిస్తే, వారిలో 10 శాతం మంది రంగంలోకి దిగేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు మా మాటలను ఎంతగా వక్రీకరించి, వాటిని ఖండిస్తారో.. మీకు అదే స్థాయిలో బదులిచ్చే సామర్థ్యం మా అభిమానుల బృందానికి వంద రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది. వాళ్లు నోరు విప్పడమే ఆలస్యం’ అని అమితాబ్ హెచ్చరించాడు.
टी 5903{आई) कृष्ण कन्हैया के लिए, प्रार्थना स्वरूप, अक्सर उचारण करते है - " हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की " और मीडिया उसका निरादर करके, अपना प्रचार करने के लिए, छापता है, 'देखिए ये अमिताभ अपने विरोधियों को चुनौती दे रहा है, की, 'ले आओ हाथी घोड़ा ' हम अपने हथियारों से लड़ेंगे, डरेंगे नहीं !' एक तो घोर निंदा एक 'जय श्री कृष्ण ' के उपलक्ष्य में , और दूसरा , शब्दों को पलट कर विरोधियों को चुनौती देने की बात कर रहे है ।। सुन लो कान फाड़ के मीडिया वालो ।। 50 million की आबादी है हमारे followers की मीडिया वालो । जिस दिन हमने इशरा किया, तो उनमें से केवल 10 प्रतिशत ही, ठोकने के लिए तैयार बैठें हैं । तुम जितनी हमारे शब्दों की उलट पलट करके निंदा करोगे, उससे १०० गुना ज़ादा करने की क्षमता हमारे Ef के पास पड़ी है । ।। बस बोलने की देरी है उन्हें ।। ये देखिए मीडिया क्या छापता है : "अमिताभ बच्चन ने विरोधियों की धमकी पर कसा तंज, क्रिप्टिक पोस्ट लिखकर निकाली भड़ास- 'जाओ, ले आओ अपने हाथी घोड़े' News18 Hindi " ये देखा आपने - धर्म का निरादर, और बेतुका (Betuka) – Absurd, nonsensical, or silly. हास्यास्पद (Hasyaspad) – Ridiculous or laughable (invoking derision). असंगत ये वो हैं जिन्हें देश का 5th Column माना जाता है - 4 column तो हमारे संस्कारों में माना जाता है, आदर सम्मान के साथ ।। एक छटा इस लिए कहा जाता है , क्यूँकि उन्हें देशवासियों की और से सम्मानित, और एक समाज में आदार रूपी दर्जा दिया जाता है !! सम्मान ??? इससे बड़ा हासपद नहीं हो सकता ... . हमसे कोई ग़लती हो जाए - ग़लतियाँ हो जाती हैं - तो हम तुरंत क्षमा माँगते हैं, और सुधार करने का प्रयत्न करते हैं .. पर यहाँ लगता है उनका ये जन्म साइ धिकार है ... मैं कहने वाला था एक पीड़ित व्यक्ति का, स्नेह प्यार, जा रहा हूँ निद्रा के लिए लेकिन पीड़ित नहीं कहूँगा - अपनी पीड़ा का अधिकार केवल मेरा है - वो आपके { मीडिया ] लायक़ नहीं है ... शुभ रात्रि मेरे प्यारे E
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 1, 2026