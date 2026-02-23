 ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 20 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్ | Here's The List Of 20 Upcoming New Movies And Web Series Releasing In OTT In February Last Week 2026 | Sakshi
This Week OTT Movie Releases: ఓటీటీల్లో ఈ వారం రిలీజయ్యే మూవీస్.. మరి థియేటర్లలో?

Feb 23 2026 11:56 AM | Updated on Feb 23 2026 12:18 PM

Upcoming OTT Movies Telugu Streaming February Last Week 2026

2026 మొన్నే వచ్చినట్లుంది. కానీ అప్పుడే ఫిబ్రవరి చివరకొచ్చేసింది. ఈ వారం థియేటర్లలోకి శ్రీ విష్ణు నుంచి 'విష్ణు విన్యాసం' అనే కామెడీ సినిమా రానుంది. అలానే కమెడియన్ మహేశ్ విట్టా 'ఉత్తుత్త హీరోలు', 'సన్నాఫ్' చిత్రాలు రిలీజ్ కానున్నాయి. హిందీలో 'ద కేరళ స్టోరీ 2' ఈ వీకెండ్‌లోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మరోవైపు ఓటీటీల్లోనూ చెప్పుకోదగ్గ చిత్రాలే ఉన్నాయండోయ్.

ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి వచ్చే సినిమాల విషయానికొస్తే.. నవీన్ చంద్ర 'హనీ', 'అక్యూజ్డ్' అనే డబ్బింగ్ మూవీతో పాటు డాటర్ ఆఫ్ వరప్రసాద్ రావు కనబడుటలేదు, రోస్లిన్ అనే వెబ్ సిరీస్‌లు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి. వీటితో పాటు పలు ఇంగ్లీష్, హిందీ చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. అలానే రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' ఇదే వీకెండ్ రిలీజయ్యే అవకాశముంది. ఇవి కాకుండా ఏమైనా సర్‌ప్రైజు స్ట్రీమింగ్స్ ఉంటాయేమో చూడాలి. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలోకి ఏ మూవీ వస్తుందంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (ఫిబ్రవరి 23 నుంచి మార్చి 1 వరకు)

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • అక్యూజ్డ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - ఫిబ్రవరి 27

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • ద సీఈఓ క్లబ్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 23

  • పాల్ మెక్‌కర్ట్‌నే (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - ఫిబ్రవరి 25

  • ద బ్లఫ్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ఫిబ్రవరి 25

  • ఇక్కీస్ (హిందీ మూవీ) - ఫిబ్రవరి 26

హాట్‌స్టార్

  • ప్యారడైజ్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 23

  • వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ ఎనదర్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ఫిబ్రవరి 26

  • సంగ్ మర్మర్ (హిందీ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 26

  • రోస్లిన్ (తెలుగు సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 27

  • బ్లాక్ ఫోన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - ఫిబ్రవరి 28

  • బుగోనియా (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - ఫిబ్రవరి 28

జీ5

  • డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు: కనబడుటలేదు (తెలుగు సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 27

  • తడయమ్ (తమిళ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 27

  • క్రాంతి జ్యోతి విద్యాలయ్ (మరాఠీ సినిమా) - ఫిబ్రవరి 27

  • అంధా ప్యార్ 2.0 (హిందీ రియాలిటీ షో) - ఫిబ్రవరి 28

ఆహా

  • సర్కార్ సీజన్ 6 (తెలుగు రియాలటీ షో) - ఫిబ్రవరి 27

సన్ నెక్స్ట్

  • హనీ (తెలుగు సినిమా) - ఫిబ్రవరి 27

  • నీలి హక్కీ (కన్నడ మూవీ) - ఫిబ్రవరి 27

ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్

  • సైకో సయ్యాన్ (హిందీ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 25

ఆపిల్ టీవీ ప్లస్

  • మోనార్క్: లెగసీ ఆఫ్ మానస్టర్స్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - ఫిబ్రవరి 27

